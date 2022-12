Fedez, Mentana, Blasi e gli altri: le 6 gaffe tv più imbarazzanti di quest'anno

Scivoloni, figuracce, attimi di défaillance. Chiamatele come preferite ma le gaffe rimangono uno dei momenti cult della televisione e dimenticarle, a volte, risulta impossibile. A ricordarcele ci sono il web e i social network che le ripropongono come emblema di quanto possa essere facile scivolare sulla più classica buccia di banana. E non si può certo dire che questo 2022 non ci abbia regalato "perle" da inserire negli annali delle gaffe più imbarazzanti della storia del piccolo schermo.

Andando in ordine cronologico, il personaggio ad avere inanellato una serie di gaffe l'una dietro l'altra (e tutte nella solita trasmissione) è stata la chiacchieratissima Ilary Blasi. Prima di finire al centro del gossip per la crisi con il Pupone, la presentatrice romana ha avuto più di un problema con la lingua italiana nel corso dell'ultima stagione dell'Isola dei famosi. Prima ha scambiato la " palapa ", dove si riunivano i concorrenti con la " patata ", poi ha coniato un nuovo (imbarazzante) verbo: " scoreggiare " invece di " scoraggiare ". E Striscia la notizia non poteva che omaggiarla con un tapiro d'Oro.

Poche settimane dopo è toccato a Mahmood rendersi protagonista di una figuraccia durante la conferenza stampa di presentazione degli Eurovision song contest. In questo caso la gaffe non è stata linguistica, ma decisamente acustica. Il cantante stava rispondendo alle domande dei giornalisti e tra una parola e l'altra si è lasciato sfuggire un rutto, che il microfono ha riproposto in versione amplificata alla platea di ospiti internazionali. Vano il tentativo di Mahmood di tapparsi la bocca con la mano e il traduttore non è stato necessario.

Decisamente imbarazzante anche la gaffe commessa da Enrico Mentana durante l'ultima maratona elettorale. Il giornalista stava conducendo uno speciale dedicato al voto su La7 e nel concludere l'intervista con il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, è scivolato sul doppio senso. " Direttore, il presidente ci deve lasciare, fanno pressioni da dietro", ha spiegato l'inviato di La7 e Mentana ha chiuso così: "Eh no, le pressioni da dietro sono sempre pericolose" . Risate in studio e break pubblicitario per superare l'impaccio.

Non è scivolata sul doppio senso, invece, Amanda Lear che, ospite di Domenica In lo scorso ottobre, si è resa protagonista di una gaffe quasi da censura. In studio Mara Venier stava parlando dell'uscita del film sulla vita di Salvador Dalì, nel quale si parla anche di lei e della loro relazione e nel visionare in anteprima il trailer, la Lear ha potuto vedere in azione l'attrice che l'ha interpretata e è scappata la battuta infelice: " Sembra una mignotta ucraina ". Altro che imbarazzo.

Come dimenticare poi la défaillance di Sonia Bruganelli a Tv Talk. A inizio novembre l'opinionista è stata ospite della trasmissione di Rai3 per parlare di libri e autori e ha avuto più di un battibecco con il giornalista Riccardo Bocca. Presa dalla foga del dibattito la moglie di Bonolis ha punzecchiato l'opinionista, che aveva appena citato lo scrittore austriaco Thomas Bernhard: " Lei è andato a cena con Bernhard? ". E Bocca l'ha gelata: " Essendo morto è difficile ". Impossibile recuperare la figuraccia.