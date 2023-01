I Ferragnez si prendono la Rai: dopo Chiara a Sanremo arriva Fedez

Ancora una volta, si ha come l'impressione che il Festival di Sanremo voglia dare più spazio agli ospiti che ai cantanti in gara nella prossima edizione. Annuncio in pompa magna per i Maneskin, che per la terza volta in tre anni salgono sul palco del teatro Ariston. Nel nostro Paese la forma si è sostituita al contenuto e così, forse, più vengono acclamati e presentati come star più, forse, il pubblico riuscirà a percepirli come tali. Ma c'è un altro fenomeno che la Rai sembra decisa a voler cavalcare ed è quello dei Ferragnez. Sì, perché non bastava la presenza di Chiara Ferragni per due serate sul palco, ora pare che (come anticipato da Dagospia) suo marito Fedez, oltre a esibirsi sulla nave Costa ancorata al largo di Sanremo, avrà uno spazio tutto suo su Rai2 nei giorni del Festival.

Tutto in famiglia, insomma, per la famiglia Ferragnez, che ha scelto come base operativa una villa sulle colline dietro la Città dei fiori dove si trasferiranno non solo loro ma l'intero clan composto dalle sorelle dell'imprenditrice digitale, i make up artist, gli amici, ecc. Il motivo per il quale la Rai ha deciso di affidare a Fedez una striscia quotidiana su Rai2 non è ben chiaro, ma quanto riporta il sito diretto da Roberto D'Agostino trova conferma anche nelle anticipazioni (ormai inutili) di Fedez nelle sue storie di Instagram. Infatti, pare ormai certo che il rapper porterà il suo podcast "Muschio Selvaggio" in onda 10 minuti ogni giorno dopo il Tg2 e prima dell'inizio del Festival di Sanremo, ovviamente, per non ostacolare l'evento di Amadeus.

Quindi, non solo Chiara Ferragni sarà l'unica co-conduttrice ad avere due serate del Festival, per altro le più prestigiose, ossa la prima e l'ultima, ma suo marito avrà un suo spazio in Rai oltre all'ospitata durante l'evento. Appare evidente l'intenzione dell'azienda di spremere al massimo il fenomeno Ferragnez e chissà che al teatro Ariston, a sorpresa ma non troppo, non facciano una comparsa anche i piccoli Leone e Vittoria, figli della conduttrice.