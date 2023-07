La festa, il saluto e il ballo: l'estate "scoppiata" di Bonolis e Bruganelli

Si preannuncia come una stagione di grandi cambiamenti quella che sta per cominciare. Mancano esattamente 8 settimane alla "riaccensione" dei canali generalisti dopo la pausa estiva e già ci sono stati terremoti destinati a cambiare radicalmente il volto dei canali Rai e Mediaset. Nel prossimo futuro, nemmeno troppo lontano, un programma amatissimo dal pubblico di Canale5 dirà addio per sempre e, forse, quell'ultima puntata rappresenterà anche il saluto alle scene del suo conduttore. Ciao Darwin, infatti, è giunto alla sua ultima stagione. La produzione ha terminato le riprese pochi giorni fa e nel saluto di Paolo Bonolis c'è il punto definitivo a un programma che ha contribuito alla storia di Canale5 per lunghissimi anni. È un periodo di grandi cambiamenti per il conduttore romano, che solo poche settimane fa, insieme a Sonia Bruganelli, ha annunciato la fine del matrimonio.

" Questa è l’ultima edizione. Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre ", ha detto Bonolis nel suo discorso di commiato sinceramente commosso e affettuoso nei confronti di chi ha lavorato con lui fin dalla prima edizione, andata in onda nel 1998, o di chi ha contribuito solo a parte di quest'avventura quasi trentennale. Tutto ha un inizio e una fine e per Ciao Darwin, conclusasi l'ottava edizione, sarà questo il suo commiato. Lo studio degli Elios che per tanti anni ha accolto la trasmissione, al termine delle riprese è stato trasformato in una grande discoteca, come si evince dai video di chi ha ripreso la festa che è scoppiata quando si sono spente le telecamere e si sono accesi gli smartphone.

Presente in studio, in quanto parte dello staff che ha contribuito a rendere Ciao Darwin un programma iconico, anche Sonia Brugnelli. L'ormai ex moglie di Paolo Bonolis ha partecipato alla festa e non ha perso l'occasione di un ballo con un avvenente danzatore misterioso sotto gli occhi del conduttore. Tra i due i rapporti sono rimasti ottimi, come i due non mancano di sottolineare ogni volta che ne hanno la possibilità. Non si conosce la reazione di Bonolis davanti alle evoluzioni della sua ex moglie con uno dei giovani componenti del corpo di ballo del programma ma se lei ha osato tanto, probabilmente tra i due il tempo dei chiarimenti è passato e superato da tempo.