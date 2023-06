"Ha lottato fino all'ultimo...". Il retroscena sull'addio tra Bonolis e Sonia Bruganelli

All'apparenza la separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è stata tutta rose e fiori: " Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai", "Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati", "Non escludiamo il ritorno ". Eppure, leggendo tra le righe dell'intervista rilasciata a Vanity Fair due settimane fa, già si percepiva che una delle due parti - quella di Paolo Bonolis - avesse subìto l'addio. Ora, a distanza di giorni, ecco arrivare una piccola conferma dalle pagine del settimanale Oggi, dove Alberto Dandolo ha rivelato: " Bonolis soffre per la fine del suo matrimonio ".

Che la decisione fosse stata presa per un "malessere" covato per lungo tempo da Sonia Bruganelli era evidente. " Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito", aveva raccontato il conduttore, svelando che a dare il via alla crisi era stata la moglie. "Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente ", aveva confermato l'opinionista del Grande Fratello. E le parole di Dandolo su Oggi confermano il quadro.

La sofferenza di Paolo Bonolis