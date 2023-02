Festival di Sanremo: le cadute dalle scale e i momenti imbarazzanti

Belle canzoni, qualche chiacchiericcio, le solite polemiche. Il festival di Sanremo è uno degli appuntamenti più attesi dell'anno e i perchè sono molteplici. Certo, non sempre è stato un successo. Alcune edizioni sono finite dritte dritte nel dimenticatoio per una qualità imbarazzante, per l'assenza di glamour/vip e così via.

Ma ci sono anche i siparietti imbarazzanti, episodi che hanno segnato - in negativo - la storia della kermesse canora. In questa categoria possiamo sicuramente annoverare le cadute dalle scale, sempre più frequenti e sempre più (in)dimenticabili. Non a caso la scalinata del teatro Ariston è tra i passaggi più temuti da conduttori, concorrenti e ospiti. Per questo e molto altro è arrivato il momento di andare a ricordare i momenti poco edificanti o quantomeno incresciosi della storia del festival di Sanremo.

Roberto Benigni marpione

Prima di dedicarsi alla Divina Commedia e al Cantico dei Cantici, Roberto Benigni è stato protagonista al festival di Sanremo con siparietti hot. Dagli assalti a Pippo Baudo al bacio a Olimpia Carlisi, fino alla sbirciatina sotto il vestito di Manuela Arcuri nel 2002. Tempi lontani dal #MeToo...

La caduta di Michelle Hunziker

Una delle cadute più celebri del festival di Sanremo è quella di Michelle Hunziker nell'edizione 2007. Nel corso della serata finale, la conduttrice svizzera viene tradita dal proprio abito, ritrovandosi sdraiata a terra di punto in bianco. Repentino il soccorso del padrone di casa Pippo Baudo, nulla di grave per l'elvetica se non un brutto ricordo.

L'intervista a Robert De Niro

La presenza di un super ospite non sempre coincide con un siparietto stellare. Nel 2011 il big atteso all'Ariston è Robert De Niro, leggenda del cinema. Ma l'organizzazione è tutt'altro che perfetta: intervista di Gianni Morandi e traduzione simultanea di Elisabetta Canalis. Risultato? Domande a dir poco agghiaccianti e dialogo elefantiaco.

La farfallina di Belen

Festival di Sanremo 2012, Belen Rodriguez insieme alla già citata Elisabetta Canalis al fianco di Gianni Morandi. Una bellezza raggelante ma anche al centro della bufera per le mise audaci. Fino ad arrivare al farfallina-gate: in una serata la showgirl argentina sfodera uno spacco a mostrare il tatuaggio sull'inguine. Social impazziti, rete in subbuglio: immagini virali e polemica servita sul piatto d'argento.

Lo scivolone di Bianca Balti

In tema di cadute memorabili, impossibile non citare la disavventura di Bianca Balti nel 2013. Tradita dai tacchi, la modella scivola e si accascia, per poi ritrovare quasi subito l'equilibrio. Nulla di grave, se non l'intervento "simpatico" di Luciana Littizzetto, portavoce della "normalità".

Ornella Vanoni premiata (ma con cosa?)

Festival di Sanremo 2018, Ornella Vanoni tra le grandi protagoniste. Nella serata finale, il padrone di casa Claudio Baglioni consegna il premio come miglior interprete alla cantante meneghina. Ma lei non sembra aver capito molto: "Che premio è? Ma cosa mi state dando?", la sua reazione spontanea e allo stesso tempo incredibilmente divertente.

Il crollo plateale della Impacciatore

Non una caduta dalle scalte, ma uno scivolone piuttosto plateale quello di Sabrina Impacciatore nel 2018. Vestita con abito principesco, l'attrice riesce a evitare voli dalla scalinata, ma non evita la gaffe una volta terminati i gradini. Una figuraccia difficile da dimenticare.

Il volo di "Ghali"

C'è chi ha temuto il peggio, giustamente. Al festival di Sanremo 2020 la caduta dalle scale più rovinosa della storia della kermesse, per fortuna senza conseguenze. "Vittima" la controfigura di Ghali in un siparietto organizzato dall'ospite per tenere il pubblico col fiato sospeso. Missione riuscita.