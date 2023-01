Belle canzoni, sicuramente. Tanto glamour, non c’è dubbio. Ma la storia del festival di Sanremo è segnata anche da tantissimi scandali, tra incidenti imprevisti, gesti plateali discutibili e topiche clamorose. La kermesse in programma al teatro Ariston ha sempre regalato polemiche, aumentate esponenzialmente con il passare degli anni anche grazie all’avvento dei social media. L’edizione 2023 ha già regalato qualche dibattito degno di nota, a partire dal caso Madame: la giovane cantante è coinvolta nell’inchiesta sui green pass falsi dei pm veneti, che l’hanno iscritta nel registro degli indagati per falso ideologico.

Tra gli intoppi più celebri del festival di Sanremo rientra sicuramente quello dell’edizione 1992. “Cavallo Pazzo” Mario Appignani si presentò sul palco dell’Ariston per gridare: “Questo festival è truccato, lo vince Fausto Leali” . Silenzio e panico in teatro. Una profezia poi rivelatasi errata, con la vittoria di Luca Barbarossa con “Portami a ballare”. Altro incidente singolare quello del 1998: a causa di problemi con il traduttore in cuffia, il padrone di casa Raimondo Vianello liquidò in fretta e furia la super ospite Madonna, scatenando le ire dei suoi fan. Anche i comici hanno dovuto fare i conti con polveroni e simili: Roberto Benigni criticato per il bacio alla francese di 30 secondi a Olimpia Carlisi e per le sue prese di posizione discutibili, oppure Maurizio Crozza subissato di fischi per la sua satira. Andiamo ora a scoprire l’elenco dei 5 più grandi scandali della storia di Sanremo.

1. Mise da bufera

Molte le discussioni festivaliere legate alle miss di cantanti, presentatori e vallette. Partiamo da quasi quarant'anni fa: la performance di Loredana Bertè a Sanremo 1986 ha suscitato enorme scandalo. La cantante ha interpretato la sua “Re” affiancata da due ballerine: tutte e tre sul palco con un finto pancione. Nel 1999, invece, è stata la volta di Anna Oxa, nota per i suoi look lontani dal tradizionale: il suo tanga in vista ha suscitato parecchi dibattiti. E come dimenticare invece l’ormai leggendaria farfallina di Belen Rodriguez? L’argentina, valletta nel 2012, ha sfoggiato il suo tatuaggio nell’interno coscia grazie a un abito a dir poco audace.

Loredana Bertè con il pancione a Sanremo 1986

2. Il suicidio (?) sventato da Pippo Baudo

Pippo Baudo è stato uno dei grandi protagonisti della storia del Festival e diversi imprevisti-incidenti sono stati registrati in una delle sue tredici edizioni. L’episodio più clamoroso risale al 1995: il disoccupato Pino Pagano minaccia di lanciarsi dalla balconata perché disperato e pieno di debito. A evitare il peggio super Pippo, con una trattativa-negoziato da record di ascolti: 17 milioni di spettatori. Un episodio controverso, considerando una dichiarazione dello stesso Pagano di qualche tempo dopo: “Era una messinscena, volevo diventare famoso. Non ero nemmeno disoccupato” . Sceneggiata o meno, intramontabile.

3. Placebo, fischi e chitarre sfasciate

Neanche Ronaldo al derby Inter-Milan del 2007 ha preso i fischi ricevuti dai Placebo all’Ariston nel 2001. Sfasciati chitarra e amplificatori al termine di un’esibizione non apprezzata dal pubblico presente, con il frontman Brian Molko pronto ad affrontare i contestatori con un atteggiamento piuttosto spavaldo. “Cretino” e “buffone” , gli insulti più soft ricevuti. Caustico Piero Chiambretti nel voltare pagina: “Con quella faccia può andare allo Zecchino d’Oro” .

4. L'orchestra in rivolta

Il festival di Sanremo 2010 è passato alla storia come l’edizione della sollevazione dell’orchestra. Scene mai viste prima, con fischi e partiture stracciate e lanciate sul palco in segno di protesta. Una protesta veemente legata alla classifica finale - nel mirino giuria e televoto - con l’esclusione dal podio di Malika Ayane in favore del trio Pupo-Luca Canonici-Emanuele Filiberto, già fischiatissimo nelle serate precedenti. Minuti difficili da gestire, con un’Antonella Clerici visibilmente imbarazzata.

5. Il caso Morgan-Bugo

Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera... Il caso dei casi. La bufera delle bufere. Il litigio che diventa arte. Il caso Morgan-Bugo sarà un classico dei racconti della storia di Sanremo e non potrebbe essere altrimenti. Uno scontro frontale, culminato nel corso della diretta dall'Ariston: Morgan che improvvisa una canzone anti-Bugo, quest'ultimo che prende e se ne va. "Che succede?" , il colpo di genio di Castoldi, consapevole di averla combinata grossa. Poi l'arrivo di Amadeus e Fiorello, alla ricerca del Bugo perduto. Poesia.