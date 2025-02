Festival di Sanremo, ecco su chi scommettere per vincere 100mila euro

Ascolta ora 00:00 00:00

Mancano pochi giorni alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. C’è grande curiosità di conoscere le canzoni selezionate da Carlo Conti per la kermesse canora e di scoprire chi sarà l’erede di Angelina Mango. Qualche indicazione arriva dai bookmakers, che sembrano avere le idee abbastanza chiare sui favoriti per la vittoria finale e anche su chi, invece, non sembra poter nutrire grandi speranze: le quote per le scommesse parlano chiaro.

Chi vincerà il Festival di Sanremo?

Prendendo in considerazione le quote offerte da Eurobet, il favorito per la vittoria del Festival di Sanremo 2025 è Olly, quotato 4,00. Subito dopo troviamo Giorgia (5,00), Achille Lauro (7,00), Irama (8,00) e Fedez (9,00). Più distanziati Elodie (13,00), Simone Cristicchi (13,00), Brunori Sas (21,00), Rocco Hunt (21,00), Noemi (31,00), Coma Cose (51,00), Francesco Gabbani (51,00), Lucio Corsi (51,00) e Tony Effe (51,00). A quota 61,00 spazio a Francesca Michielin e Gaia, mentre Rose Villain e Shablo (Ft Gue, Joshua e Tormento) sono a 66,00. Chiudono l’elenco il poker Bresh, Clara, Massimo Ranieri e Modà a 71,00, il duo Sarah Toscano-The Kolors a 81,00 e gli ultimi Joan Thiele (101,00), Serena Brancale (101,00), Willie Peyote (101,00), Rkomi (251,00) e Marcella Bella (301,00).

Chi arriverà invece ultimo in classifica? Per i bookies c’è in pole Marcella Bella a 2,00, seguita da Sarah Toscano a 4,00, Modà e Rkomi a 5,00 e Serena Brancale a 8,00. Tra le quote contenute troviamo ancora Bresh a 11,00, Joan Thiele e Massimo Ranieri a 13,00 e The Kolors a 18,00. Grande attenzione anche allo share della prima serata del Festival: supererà il 62,2 per cento? Per il momento c’è grande equilibrio: sia il sì che il no sono quotati a 1,85.

Le scommesse più particolari

Come evidenziato in precedenza, è possibile scommettere su diverse categorie. Ci sono scommesse tradizionali, come quella sul vincitore del Premio della Sala Stampa oppure quella sull’ultimo classificato, ma anche altre a dir poco particolari. Basti pensare a quelle legate al look di Carlo Conti: avrà il papillon o la cravatta? La prima ipotesi è data a 2,20, la seconda a 1,60. Stesso discorso per i vari co-conduttori, da Gerry Scotti ad Alessandro Cattelan. Un’altra scommessa che potrebbe attirare l’attenzione dei giocatori è quella legata alla possibile squalifica di un concorrente: l’ipotesi è quotata 6,50. Dopo quanto accaduto con Bugo e Morgan, nulla è impossibile. Un’altra giocata a dir poco particolare è quella proposta da Sisal. Le co-conduttrici avranno i capelli raccolti? Le quote variano da persona a persona: il “sì” di Miriam Leone è dato a 1,80, mentre il “sì” di Geppi Cucciari è dato a 2,60.

Su chi scommettere per vincere 100mila euro

Sognate di fare il jackpot? Non è facile, soprattutto se si giocano – come è giusto che sia – cifre contenute. Ma perché non tentare la fortuna: le opportunità non mancano per fare qualche bella vincita. Certo, se volete vincere 100mila euro è necessario puntare almeno 100 euro: un’ipotesi remota ma non impossibile è il podio in ordine composto da Olly-Elodie-The Kolors.

Oppure, per vincere 150mila euro, si potrebbe tentare la sorte puntando sulla vittoria a Sanremo e all’Eurovision di Rkomi. Una giocata piuttosto ambiziosa. Una quota stuzzicante per chi vuole dare fiducia alla profezia di Fabrizio Corona è la vittoria della prima serata di Fedez, quotata 61,00: giocando 10 euro, se ne vincono 610. Meglio di niente…