Filippo Bisciglia: “Le tentatrici mi piacciono, ma il mio amore è Pamela Camassa”. Chi è la storica compagna

Filippo Bisciglia è ormai una certezza per Temptation Island. È proprio lui che, con grande capacità di ascolto, gestisce e osserva i falò di confronto tra le coppie protagoniste di questa fortunatissima trasmissione, intervenendo sempre con i modi e i tempi giusti. Per quanto, però, sia un personaggio pubblico, Filippo Bisciglia non è solito condividere molto della sua vita privata che, ormai da anni, trascorre al fianco della compagna Pamela Camassa.

Chi è Pamela Camassa

Classe ’84, Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile. È nel 2005 che diventa un volto noto al pubblico, quando partecipa al concorso di Miss Italia, classificandosi al terzo posto. Nel 2006 arriva il vero debutto in televisione, nella trasmissione condotta da Carlo Conti, I Raccomandati. Nello stesso anno, in coppia con Angelo Madonia, partecipa a Ballando con le Stelle, piazzandosi al secondo posto, subito dopo Fiona May e Raimondo Todaro.

E ancora, Pamela prende parte a diverse altre trasmissioni tra cui I migliori anni, La Talpa e Tale e Quale Show. Nel 2019, poi, trionfa nel talent spin-off di Amici con protagonisti i vip, Amici Celebrities. In quell’occasione partecipò anche Filippo Bisciglia, classificandosi terzo. Infine, la partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2023 dove è arrivata fino alla puntata finale. In quell'occasione, Bisciglia aveva espresso grande solidarietà sui social per la compagna: “Oggi è il giorno della finale dell’Isola dei famosi … sai perché dovresti vincere tu ??? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente … Non proprio come me”.

Il solido rapporto tra Filippo e Pamela

Come anticipato, la coppia non è solita condividere molto della loro vita privata; tuttavia, Filippo non ha dubbi: “la sua realtà è Pamela”. Sono queste le parole con cui Filippo Bisciglia aveva descritto la storia d’amore con Pamela Camassa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in occasione della presentazione della nuova edizione di Temptation Island. “È una gioia tornare, è un programma che mi ha dato e mi da tanto. Ogni volta è come ritrovare una parte di me. Temptation Island è il mio primo amore”, aveva raccontato il conduttore.

Poi, alla domanda se ha mai pensato che una single potesse essere il suo tipo, aveva risposto ironizzando: “Ogni tre minuti”, prima di chiarire “Ma poi torno alla realtà e la mia realtà è Pamela. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Anche per questo siamo solidi. Lo siamo perché siamo una, giocosa, ci prendiamo in giro. Ridiamo”.