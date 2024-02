"Finisce qui". Addio al FantaSanremo? Ecco cosa sta succedendo

Il FantaSanremo 2024 si è chiuso con la vittoria di La Sad ma il sipario è tutt'altro che calato sul grande gioco che, dal 2020, si disputa dentro e fuori dal teatro Ariston in parallelo con il festival di Sanremo. L'annuncio fatto dagli organizzatori poche ore fa, infatti, ha gettato nel panico gli appassionati del FantaSanremo. "Finisce qui. Queste classifiche chiudono un ciclo durato cinque anni. che hanno stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull’app", ha scritto il team che sta dietro al fantasy game e in poco tempo è esploso il caso.

Perché il FantaSanremo chiude

L'interpretazione, che la maggior parte degli utenti della rete hanno dato al post social degli organizzatori, è che dal prossimo Festival il Fantasanremo non ci sarà più. Fine dei giochi, letteralmente. E sul web è esplosa la protesta. "Sarebbe la fine del Festival. Non hanno capito che questo gioco ha avvicinato tutte le generazioni, soprattutto i più giovani", ha scritto un utente su Instagram, mentre su Twitter un altro ha commentato: "Non vi azzardate a smettere perché se Ama ha avuto questo successo è merito anche vostro, che ci avete fatto appassionare ancora di più alla gara". Qualcuno ha ipotizzato che tra i motivi della "chiusura" ci sia l'incognita su chi sarà il prossimo direttore artistico e/o conduttore, che potrebbe non accettare tutto ciò che comporta il Fantasanremo. Altri invece hanno puntato il dito contro i vertici di viale Mazzini: "Cambia tutto e non si sa se la Rai sarà d'accordo". Dopo le supposizioni, però, sono arrivati i chiarimenti da parte degli organizzatori del FantaSanremo.

La spiegazione degli ideatori