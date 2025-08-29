Forum, nel cast del programma anche la figlia dell'ex ct azzurro Camilla Mancini

Nuovo ingresso a Forum, programma televisivo italiano di genere giudiziario: stando alle ultime indiscrezioni, nel cast della nuova edizione troveremo anche Camilla Mancini, figlia di Roberto Mancini, ex commissario tecnico della nazionale italiana. La notizia è stata data dall'Adnkronos, e sembra che la giovane avrà il ruolo di assistente durante lo show condotto da Barbara Palombelli.

Sembra che sia stata proprio la giornalista e conduttrice a chiedere la presenza della Mancini, oggi 28enne. La giovane si è fatta notare per il suo forte spirito, e per i suoi due libri, Sei una farfalla e Libera di essere me. Le opere, scritte dalla ragazza, sono state lette e apprezzate dalla Palombelli, che ha quindi deciso di aggiungere la giovane al suo cast di collaboratori. Da qui il provino, e poi l'ammissione al programma. La conferma arriva dal fatto che il nome Camilla Mancini è ora associato a Forum.

Ci sarebbe anche stata anche una chiacchierata fra Roberto Mancini e Barbara Palombelli, che si sono incontrati allo stadio Olimpico. In questa occasione l'ex ct avrebbe ribadito, come riporta La Gazzetta, che la figlia è una ragazza tosta. E di questo Camilla Mancini ha dato largamente prova. Figlia di un papà importante, Camilla è nata nel 1997 e ha dovuto fare i conti con una paresi del viso che le ha causato una mobilità ridotta. Pare che ciò sia stato dovuto al parto. La sua condizione l'ha resa purtroppo vittima di attacchi di bullismo, in particolare nel periodo scolastico, che l'hanno segnata. Nonostante ciò, Camilla ha scelto di mostrarsi senza timore per dare agli altri un messaggio di speranza. Meraviglioso, ad esempio, il suo messaggio declamato durante la trasmissione de Le Iene. "Sono libera. Mi chiamo Camilla Mancini e sono bella e sono coraggiosa. Me lo dico da sola. E va bene così", sono state le sue parole di chiusura, molto commuoventi.

Troveremo dunque la ragazza al fianco di Barbara Colombelli, con la speranza che questa sia per lei una bella esperienza. "Un giorno di giugno, a Roma, ricevo una telefonata: mi propongono di entrare nel cast di Forum, accanto a ragazzi che da anni fanno parte di questo progetto. Inizialmente ero titubante: la TV non è mai stata il mio mondo. Ma ho pensato che potesse essere una bella opportunità per farmi conoscere e parlare dei temi in cui credo fortemente. Forum è un programma che informa e dà spazio ai giovani: è stato questo a farmi dire 'ci provo!'" , si legge in un post pubblicato dalla 28enne su Instagram.

"La Camilla di qualche anno fa avrebbe detto di no per paura. Oggi invece dico sì. Continuerò a scrivere e a impegnarmi nel sociale, soprattutto nelle scuole: è la mia missione. Ma ora inizia anche questa nuova avventura".