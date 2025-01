"L'ha visto sul cellulare". Helena sgancia la bomba su Lorenzo al Grande Fratello

L'ingresso al Grande Fratello di Helena Prestes

Helena Prestes è tornata al Grande Fratello a seguito del ripescaggio insieme ad altri concorrenti e la sua presenza non ha mancato di creare nuove tensioni tra i gli inquilini. In tanti non avrebbero voluto che la brasiliana tornasse in gioco, anche alla luce dell'eliminazione subita solo pochi giorni fa. Lei non ha esitato a metterci del suo e con gli altri concorrenti ha insinuato il dubbio che Lorenzo Spolverato, uno di quelli che ha maggiormente osteggiato il suo rientro, anche con una protesta plateale contro la produzione, stia solo facendo strategia nella Casa. E ha anche una sua teoria in merito.

Secondo Helena, quando Lorenzo ha lasciato provvisoriamente la Casa per andare al Gran Hermano in Spagna, ha avuto modo di prendere il telefono e di capire cosa stesse accadendo all'esterno, in modo da tornare in Casa e giocare d'astuzia. Tuttavia, la produzione nega che da parte del concorrente possa esserci stato questo tipo di "trucco", perché Spolverato non avrebbe mai potuto prendere il telefono. " Sono andata in confessionale e ho chiesto ‘non è che lui ha preso il cellulare?’. Loro mi hanno risposto: 'No, c’era sempre una persona con lui'. E invece? L’ho sgamato subito! È un'opinione mia, ma lui ha visto di tutto su quel cellulare e così si è fatto la sua storia ", ha detto Helena parlando con Luca Calvani e Amanda Lecciso. Secondo lei, al rientro dall'avventura spagnola, Spolverato era diverso rispetto a quando è partito. Una teoria dalla nessuno riesce a farla desistere perché, secondo lei, il cambiamento repentino nei suoi confronti e l'avvicinamento a Shaila Gatta sarebbero frutto di quella infrazione al regolamento.

A sua volta, Spolverato non ha mancato di criticare Helena proprio con Gatta. Al concorrente non va giù il suo rientro il Casa. " Ma chi è questa che esce e poi rientra? ", ha sbottato Spolverato, evidentemente innervosito dalla situazione. E lui, a sua volta, accusa la brasiliana di aver avuto accesso i social durante il periodo tra l'eliminazione e il nuovo ingresso, traendo così un vantaggio rispetto agli altri inquilini.

Mi viene a dire che devo rispettare le regole, a me? Lei che ha lanciato il bollitore

", si è lamentato ancora. Riusciranno ad appianare i dissapori o continueranno a stuzzicarsi a vicenda?