"Fu l'inizio di una grande storia". L'amore di Franco Di Mare per la figlia Stella

Si è spento all’età di 68 anni Franco Di Mare. Il noto giornalista e inviato Rai era malato e, soltanto qualche settimana fa, in un’intervista rilasciata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa aveva rivelato di avere un mesotelioma: “Da inviato di guerra ho respirato amianto: sono sereno e non mollo, ma da questo non si guarisce”. Al suo fianco, fino alla fine, la compagna Giulia Berdini che il giornalista avrebbe sposato appena due giorni fa. Nella sua vita, però, un ruolo fondamentale lo ha avuto anche la figlia Stella.

Il matrimonio finito con Alessandra e la moglie Giulia Berdini

Un matrimonio durato quindici anni quello con Alessandra. Il loro era stato un amore vissuto all’insegna della privacy e durò dal 1997 al 2012. Cinque anni dopo, nel 2017, il giornalista iniziò una relazione con Giulia Berdini che – stando a quanto riporta Agenzia Dire – soltanto due giorni fa è diventata sua moglie, rimanendo accanto a Di Mare fino alla fine.

A proposito dell'amore per Giulia, Di Mare aveva spiegato: “Non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”. Poi, aveva aggiunto: “Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita che temevo fosse andato perduto. Annoiarsi, accanto a lei, non è mai stato possibile”.

L’amore per la figlia Stella

Stella è stata molto vicina al giornalista durante la sua malattia e, in un’intervista andata in onda nel 2019 a L’ora solare, su Tv2000, Franco Di Mare raccontò il loro primo incontro a Sarajevo, prima che lei sarebbe diventata sua figlia in seguito all’adozione. “Andai in un orfanotrofio perché era stato colpito da una granata – raccontò il giornalista – Fu una fortuna che solo in due rimasero feriti”. La granata, infatti, all’epoca fortunatamente aveva colpito soltanto le cucine della struttura.

E ancora, aggiunse: “Tra tanti bambini biondi ne notai una con i capelli scuri, era anche l’unica che sorrideva. Io la presi in braccio, lei mi si aggrappò al collo e quello fu l’inizio di una grande storia”. Di Mare, infatti, aveva portato Stella via dall’orfanotrofio facendola salire su un volo della Croce Rossa. Proprio da questa storia è nata anche la fiction Non chiedere perché, tratta dal libro di Franco Di Mare: “C'è Stella dietro ogni riga che ho scritto, è lei che ha raddrizzato il percorso della mia vita e l'ha salvata. ogni volta che la guardo camminare libera per il mondo, mi commuovo”.