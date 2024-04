La “furbizia” di Artur Dainese, la generosità di Edoardo Stoppa: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, lunedì 27 aprile, la sesta puntata dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Pietro Fanelli ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco. Per il reality è arrivato il momento dei chiarimenti e così è stato affrontato il tema dell’abbandono dei naufraghi e della squalifica di Francesco Benigno, mostrando il video che lo ha portato all’allontanamento dall’Honduras. Sonny Olumati è stato definitivamente eliminato. Marina Suma, Rosanna Lodi, Khady Gueye e Artur Dainese sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Artur Dainese – voto 4

Il leader deposto. Da “bravo e sincero” leader si è fatto beccare con gli spray antizanzare nascosti. Inutile dire quanto il gesto abbia fatto infuriare il resto dei naufraghi tanto da rimuoverlo dall’incarico. Come potergli dare torto? Come se non bastasse gira la frittata, tentando la strada del vittimismo. Ormai l’edizione di Raz Degan è passata da un po’ e raccontare la novella del gruppo contro il singolo non funziona più.

Valentina Vezzali – voto 6

Finalmente l’abbiamo vista (e sentita). Dopo settimane di assoluto silenzio in cui quasi ci si chiedeva se fosse in Honduras, ha deciso di “ribellarsi”. Così in puntata ha espresso il suo malcontento per la decisione di Greta e del leader Aras di aprire il cocco. Speriamo che sia l’inizio del suo risveglio. Infondo è già primavera da qualche giorno!

Khadi Gueye – voto 4

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Dopo il furto del cibo, quello dello spray antizanzare che la naufraga, come da copione, ha negato di aver commesso. Insomma, se nelle prime settimane l’abbiamo elogiata per la sua sincerità, adesso non potremmo dire lo stesso. Sarà soltanto una casualità che l’altra bomboletta l’aveva Artur? Il mistero si infittisce e la pazienza inizia a vacillare.

Edoardo Stoppa – voto 8

Il naufrago perfetto. Edoardo ormai è un punto di riferimento per il gruppo e il pubblico a casa sta imparando a conoscerlo per la sua estrema forza e bontà. Per lui una bellissima emozione: l’abbraccio della moglie Juliana Moreira che è sbarcata in Honduras. Un episodio che si è rivelato come l’ennesima occasione per dimostrare la sua generosità. Edoardo, infatti, per garantire la razione del riso al gruppo, le ha dedicato – seppur con le lacrime agli occhi – soltanto 30 secondi.

Samuel Peron – voto 5

Bene, ma non benissimo. Il nostro caro Samuel - che tanto ama e predica l’unione del gruppo – ha mangiato gli spaghetti mettendoci più tempo di tutti e non consentendo ad alcuni compagni d’avventura di mangiare la loro parte. Va bene la fame, ma da un concorrente come lui che si definisce altruista, non ce lo aspettavamo.

Sonny Olumati – voto 6.5

È lui il terzo eliminato dell’Isola dei Famosi. Peccato perché non ha fatto in tempo ad arrivare in Honduras che ha dovuto prepararsi per il rientro in Italia. Sonny ha probabilmente pagato l’alleanza con Pietro, uno dei concorrenti che ha fatto più discutere il pubblico. Sarà per la prossima volta.

Pietro Fanelli – voto 4

Non ci sono veramente parole. Dopo sei puntate ha preso la decisione più giusta per lui (e per il programma), quella di abbandonare il gioco. Il modo? Quello che più gli si addice: teatrale. Così, dopo aver fatto un monologo che sapeva di testamento per i posteri, ha salutato il gruppo (per fortuna!).

Per il sesto appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16. di share.