"Disastro" Garibaldi, Grecia "cuore di mamma": le pagelle del Grande Fratello 2023

Un nuovo appuntamento del Grande Fratello è andato in onda ieri sera, 30 ottobre. Una puntata ricca di colpi di scena: dal riavvicinamento tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese (fino ad ora assoluti antagonisti), all’intesa crescente tra Letizia e Paolo. E ancora, protagonista della serata anche Garibaldi che la scorsa puntata non ha gradito la nomination. Grandi emozioni, invece, per Grecia Colmenares che dopo quattro anni ha potuto riabbracciare il figlio, Gianfranco. Valentina Modini è la sesta eliminata della 23esima edizione del reality. 4 gli inquilini finiti al televoto: Beatrice, Fiordaliso, Giselda e Alex. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quindicesima serata.

Concorrenti

Valentina Modini – voto 6.5

Purtroppo, e sottolineiamo purtroppo, Valentina è stata la sesta eliminata di questa edizione del Grande Fratello. “Lady Fajana”, infatti, nonostante sia partita in sordina, si è dimostrata una bella scoperta. Una concorrente che ha portato nella Casa una sana dose di ironia, allegria e spensieratezza. Insomma, non ci resta altro che augurarle di realizzare tutti i suoi sogni.

Ciro Petrone – voto 4.5

Avevamo puntato tanto su Petrone all’inizio del reality; adesso, invece, sembra vivere la Casa del Grande Fratello quasi come se fosse un telespettatore e non un protagonista. A dimostrazione di questo, anche quando Alfonso Signorini chiede da che parte stia nella querelle Luzzi-Garibaldi, lui risponde: “da nessuna delle due” . Certamente una cosa alquanto improbabile considerando che Petrone ha una testa pensante e, seppur entrambi abbiano detto delle cose molto forti, è impossibile non protendere anche un minimo da una parte o dall’altra. Caro Ciro, essere amico di tutti va bene per non andare in nomination, però, qualora si andasse al televoto, difficilmente il pubblico premia chi non si espone.

Massimiliano Varrese – voto 5.5

Protagonista di un vero e proprio dietrofront insieme a Beatrice Luzzi, Massimiliano ha completamente cambiato atteggiamento nei confronti dell’attrice. Naturalmente, i dubbi su quanto ci sia di vero e quanto di strategico ci sono (e non pochi); d’altronde, soltanto tre giorni fa, Varrese ha perso al televoto proprio contro la Luzzi e se considerassimo anche la serie di epiteti reciproci che fino ad ora si sono rivolti, pensare ad una tregua sarebbe alquanto bizzarro.

Grecia Colmenares – voto 8

La maggior parte degli inquilini la vuole fuori dalla Casa e lei risponde semplicemente sfoderando il suo sorriso. È probabilmente questa l’arma vincente dell’attrice che continua a salvarsi al televoto. Nella serata di ieri, inoltre, è stata anche in grado di regalarci delle grandi emozioni, svelando un’altra parte del suo carattere che va ben oltre la sua perenne ironia. Così, ha potuto riabbracciare dopo ben 4 anni il suo unico figlio, Gianfranco. Che dire, la versione Grecia “cuore di mamma” la preferiamo di gran lunga alla Grecia “versione topazio” con lacrime di troppo anche quando non servono.

Giuseppe Garibaldi – voto 4

Dopo essere stato smascherato la scorsa puntata, ha “giurato vendetta” contro la Luzzi, qualora fosse uscito, minacciando di farle votare l’Italia contro. Come sempre, durante la diretta, alla domanda di Alfonso Signorini sulla paura di uscire, ha risposto con una risata sarcastica (sorrisi che erano credibili alle prime puntate, ma adesso anche basta). Decanta di essere una persona “naturale” e di non saper fare strategie; eppure, una volta messo il punto alla love story con Beatrice, la sua unica preoccupazione era quella di non essere eliminato (menomale che non pensava al gioco!).

Vittorio Menozzi – voto 7

Era partito male, anzi malissimo. Forse non aveva ben capito che stava facendo un reality, o semplicemente aveva bisogno di tempo per metabolizzare; poi, puntata dopo puntata, abbiamo iniziato ad apprezzarlo per il suo equilibrio e la sua eleganza. Ammirabile il modo in cui ha aperto il suo cuore, rivelando di avere una grande difficoltà in questo momento, l’incapacità di amare: “Il vero problema è che non sento niente dentro di me” , ha spiegato. Speriamo che Vittorio riesca a trovare la chiave per lasciarsi andare e, sicuramente, questa esperienza potrà aiutarlo.

Letizia Petris – voto 6

Dopo giorni di grande difficoltà, Letizia sembrerebbe aver acquisito una nuova consapevolezza: la voglia di stare bene e il desiderio di sentirsi libera. Così, ha deciso anche di dare maggior spazio al rapporto con Paolo; a dirla tutta, probabilmente, la Petris aveva le idee chiare sin dall’inizio, ma le serviva soltanto il “benestare” del fidanzato (o forse ormai ex).

Giampiero Mughini – voto 7

Continua magistralmente il suo percorso all’interno del reality. Dispensa consigli e insegnamenti al resto del gruppo che lo ama sin dal primo giorno. Nella puntata di ieri, abbiamo conosciuto un lato inedito del giornalista, quello più sentimentale e così, si è raccontato sul rapporto con la moglie Michela parlandone in maniera quanto più naturale e spontanea possibile. È ancora presto per dirlo, ma siamo sicuri che Mughini continuerà a regalarci sorprese e soddisfazioni.

Beatrice Luzzi – voto 6

Esattamente come Massimiliano, Beatrice è stata protagonista di un cambiamento di rotta nel rapporto con Varrese. Non è ben chiaro se possa trattarsi di strategia o meno; tuttavia, a onor del vero, se così fosse, giocare servirebbe maggiormente a Varrese dal momento che fino ad ora la Luzzi è stata la preferita del pubblico ed ha anche battuto lo stesso Massimiliano. Continua a mantenere il pugno duro nei confronti di Giuseppe ed è difficile darle torto viste le ripetute uscite fuori luogo di Garibaldi. Beatrice è senza ombra di dubbio la concorrente che fin ad ora ha conquistato maggiormente il pubblico, però, deve ben star attenta a non cadere nella “trappola” (qualora lo fosse) di Massimiliano, perché è lì che il pubblico potrebbe iniziare a guardarla con occhi diversi; d’altronde si sa, il pubblico un giorno ti ama e un giorno ti odia.

Per il quindicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.7% di share.