La classifica della quarta serata di Sanremo: vince Geolier insieme a Guè, Luché e Gigi D'Alessio

La quarta serata del festival di Sanremo, quella tradizionalmente riservata alle cover e ai duetti, ha visto trionfare a sorpresa Geolier con la partecipazione di Guè Pequeno, Luché e Gigi D'Alessio. Tutti avrebbero scommesso sulla vittoria di Angelina Mango con il tributo al padre Pino Mango e invece, tra i fischi della platea e della galleria dell'Ariston, ad aggiudicarsi la serata è stato il rapper napoletano con i suoi tre ospiti. Dalla serata è uscita anche una nuova classifica provvisoria che determinerà, nella finalissima, l'ultima graduatoria in attesa del vincitore di questa edizione.

La classifica delle cover

Nella penultima serata di Sanremo 2024 sul palco del teatro Ariston sono saliti i trenta cantanti in gara accompagnati da altrettanti artisti per esibirsi nelle cover dei più grandi successi della musica italiana e internazionale. A esprimere il loro voto sono state le tre giurie: il pubblico con il televoto, la giuria della sala stampa, tv e web e la giuria delle radio. Il peso maggiore lo hanno avuto i telespettari (34%), mentre radio e stampa hanno inciso per il 33% ciascuna. Al termine della gara riservata alle cover è stata poi stilata una nuova classifica provvisoria basata sulla media tra le percentuali complessive di voto ottenute nella quarta serata e quelle delle serate precedenti.

Queste le prime cinque posizioni della classifica della serata delle cover:

1) Geolier con Guè, Luché e Gigi D'Alessio - "Strade"

2) Angelina Mango con Quartetto d'archi Orchestra di Roma - "La rondine"

3) Annalisa e La rappresentante di lista - "Sweet dreams"

4) Ghali con Ratchopper - "Italiano vero"

5) Alfa e Roberto Vecchioni - "Sogna, ragazzo, sogna"

Cosa è successo durante la quarta serata

Come sempre la serata delle cover e dei duetti ha regalato emozioni uniche. Dal ritorno sul palco dell'Ariston di Riccardo Cocciante e Roberto Vecchioni, che hanno duettato rispettivamente con Irama e Alfa, agli insoliti abbinamenti come quello di Geolier con Gue Pequeno, Luché e Gigi D'Alessio e Mahmood con i Tenores di Bitti, i trenta cantanti in gara hanno fatto ballare, cantare e persino commuovere il pubblico in sala e i telespettatori da casa, riproponendo una serie di brani simbolo della musica italiana. Lorella Cuccarini è stata una padrona di casa perfettamente a suo agio al fianco di Amadues e Fiorello è stato penalizzato dalla pioggia battente, che però è riuscito a riportare sul palco dell'Ariston i Jalisse, il duo canoro noto per avere collezionato ventisette esclusioni dal Festival.