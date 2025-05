"Gerri", fin troppo fascinoso

Ascolta ora 00:00 00:00

L'altro ieri sera, lunedì, sono partite tre nuove trasmissioni. Cominciamo dalla prima, la fiction Gerri (Giulio Beranek, nella foto) sul primo canale: siamo nel genere crime-sentimentale a cui Raiuno ci ha abituati da tempo. Stavolta la differenza è che il detective fascinoso, tormentato ma moralmente irreprensibile è di origine rom: cresciuto in una casa-famiglia, si rifà una vita entrando in polizia. Non certo un percorso da tutti e scivolare nel buonismo è un pericolo in agguato, anche perché ai traumi del passato del protagonista si aggiungono quelli dei campi rom del presente. Comunque, per il pubblico del primo canale, la serie (tratta dai romanzi di Giorgia Lepore) è godibile e si giostra bene tra le avventure amorose del protagonista, i casi da risolvere e gli splendidi scorci di Trani. Lo stesso non si può dire del nuovo show di Raidue, Audiscion, di Gigi & Ross ed Elisabetta Gregoraci, il cui scopo è di «rappresentare un surreale bestiario umano». Ecco, con tutto quel concentrato di assurdità, forse ci sono riusciti fin troppo bene. Il fatto è che trovare dei momenti in cui si ride davvero non è facile.

Infine, lunedì è ripartito 100 minuti su La7, l'approfondimento di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini con la prima puntata dedicata all'industria delle armi: alcuni reportage fin troppo aggressivi, il lato positivo è che non risparmia nessuno, neppure a sinistra, neppure D'Alema.