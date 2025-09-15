Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: un amore nato da un'amicizia d'infanzia

Gerry Scotti, volto amatissimo della televisione italiana, sta vivendo una nuova stagione di successi con La Ruota della Fortuna, in onda su Mediaset. La sfida degli ascolti con Affari Tuoi di Stefano De Martino lo vede spesso vincente, confermando la sua popolarità anche a 69 anni. Ma se la sua carriera è ben nota, più discreta è la sua vita privata, in particolare la relazione con Gabriella Perino, la compagna che gli è accanto dal 2011.

Un amore riscoperto dopo anni

Gabriella Perino è un architetto milanese, classe 1965, ed è legata a Gerry da oltre dieci anni. La loro storia affonda le radici nel passato: si erano conosciuti da ragazzi, ma le loro vite avevano preso strade diverse. Il destino li ha fatti rincontrare molti anni dopo, grazie all’amicizia tra i loro figli, in un periodo in cui entrambi uscivano da relazioni finite.

Dopo il divorzio di Gerry Scotti dalla prima moglie, Patrizia Grosso, avvenuto nel 2009, la relazione con Gabriella è diventata ufficiale nel 2011. Da allora vivono insieme in un loft nel cuore di Milano, in un palazzo storico, lontani dai riflettori, ma uniti da un legame solido e profondo.

La famiglia allargata e il ruolo da nonno

Gerry Scotti è padre di Edoardo, nato nel 1992 dal matrimonio con Patrizia Grosso. Oggi è anche nonno: la nascita della piccola Virginia nel 2020 e di Pietro nel 2023 lo ha reso entusiasta. “ Sono felicissimo per mio figlio - ha raccontato in un’intervista - perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo sentito il peso di questa unicità. Ora spero nel terzo o in due gemellini. ”

Il dolore del divorzio con Patrizia Grosso

La separazione da Patrizia Grosso è stata un momento molto difficile per Scotti, che ha sempre dato grande importanza alla famiglia. In un’intervista al settimanale Oggi ha confessato: “ Che la prima famiglia a fallire fosse proprio la mia è stato un dolore durato anni. Non potevo più svegliarmi con mio figlio Edoardo. ”

La malattia e la battaglia contro il Covid

Nel 2020, Gerry Scotti ha affrontato uno dei momenti più duri della sua vita: il ricovero d'urgenza per il Covid-19. In un’intervista al Corriere della Sera ha raccontato la drammaticità di quei giorni: “ Vedevo 24 persone intubate, come nei film di fantascienza". I suoi organi erano stati gravemente compromessi " Avevo tutti i valori sballati: dal fegato ai reni, al pancreas. ”

L'esperienza in politica

Poco nota ai più è la sua parentesi politica: nel 1987 fu eletto deputato nelle fila del Partito Socialista Italiano, restando in carica fino al 1992. Un’esperienza che non ricorda con particolare entusiasmo: “ Nella politica ho ricevuto poco perché ho dato poco. ” Dal 2014, ha rinunciato alla pensione da ex parlamentare e ha devoluto l'importo in beneficenza, auspicando che esista un modo semplice per fare lo stesso per chi ha ricoperto incarichi pubblici.

Gerry Scotti oggi è un uomo realizzato: una carriera lunga e ricca di successi, una famiglia che ama profondamente e

una compagna, Gabriella Perino, che lo accompagna con discrezione nella vita di tutti i giorni. Un amore maturo, nato da un legame antico, che ha trovato la sua piena realizzazione dopo molte esperienze, dolori e rinascite.