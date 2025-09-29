GF 2025: Cristina, Ascanio e Floriana gli opinionisti (ex concorrenti). Cosa fanno oggi

Simona Ventura ritorna in televisione e lo fa tornando alle origini su Mediaset. Dopo avere portato al successo L'Isola dei famosi, la conduttrice riparte dai reality con una nuova avventura al Grande Fratello, al via lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5. Ad affiancarla in studio ci saranno tre opinionisti, ovvero volti storici del format diventato un fenomeno cult della tv italiana: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. SuperSimo ha voluto fortemente i tre ex concorrenti per sottolineare il legame con il passato e fare da guida ai concorrenti - tutti personaggi sconosciuti - che si apprestano a varcare la soglia della fantomatica porta rossa della casa più spiata d'Italia.

Cristina Plevani

Cristina Plevani è stata la vincitrice del primo Grande Fratello, che andò in onda nel 2000, lo stesso a cui partecipò Pietro Taricone che con lei ebbe una storia proprio nella casa. Dopo avere vinto il reality Cristina ha lavorato per qualche anno in televisione come inviata di Verissimo e poi come tronista di Uomini e Donne nel 2004, salvo poi fare l'ospite e l'opinionista di numerose trasmissioni come Mattino Cinque, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio Cinque e altri talk di Mediaset. Cristina ha lavorato come cassiera in un supermercato e come bagnina, lavori ai quali fu costretta a tornare visto il mancato successo in tv. Nel 2025 ha partecipato a L'Isola dei famosi condotta da Veronica Gentili, vincendo l'edizione e questo le ha permesso di guadagnarsi la poltrona di opinionista del GF di Simona Ventura. Oggi Cristina è single e lavora come istruttrice di nuoto e fitness.

Floriana Secondi

Floriana Secondi partecipò alla terza edizione del GF, quella condotta da Barbara D'Urso. Era il 2003 e la romana, 26 anni, conquistò il pubblico con la sua schiettezza e con la sua irruenza. Dopo cento giorni di permanenza nella casa vinse l'edizione superando in finale Victoria Pennington. Grazie al successo ottenuto in tv Floriana è stata ospite in molte trasmissioni e nel 2004 ha partecipato anche al reality La Talpa. Dopo essere sparita dai radar per alcuni anni è tornata in televisione nel 2022 come concorrente a L'isola dei famosi, mentre nel 2024 è stata ospite speciale di Ciao Darwin e successivamente protagonista, mesi fa, di un'intervista a Belve con Francesca Fagnani. Oggi Floriana Secondi vive ad Ardea, in provincia di Roma, e fa la barista e la cameriera e ha un compagno, Angelo, che da due anni lotta contro un tumore ai polmoni.

Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli è stato uno dei protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello. Nel 2004 entrò nella Casa come "l'aristocratico" del gruppo vista la fama dei suoi antenati (principi e parenti di Papa Pio XII). Ascanio non vinse l'edizione ma salì agli onori della cronaca dell'edizione per la storia d'amore con Katia Pedrotti, diventata poi sua moglie. Quando ha raggiunto il successo Ascanio era un golfista professionista e ha alternato gli impegni sportivi alle proposte televisive arrivate dopo la partecipazione al Gf. Nel 2004 ha condotto Real Fighters su Italia1 mentre nel 2006 è stato inviato di Antonella Clerici a Il Treno dei desideri. Nel 2011 ha recitato nella fiction "Dov'è mia figlia" e a teatro nella commedia "Il sesso forte". Nel 2025 è tornato protagonista su Real Time conducendo il reality The Golden Bachelor - Non è mai troppo tardi per innamorarsi.

Oggi Ascanio vive a Roma insieme alla moglie, l'ex gieffina Katia Pedrotti, e con i due, Tancredi e Matilda e, oltre agli impegni in tv, continua a giocare aa livello professionistico.