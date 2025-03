GF 2025, ecco quanto guadagna il vincitore del reality

Ascolta ora 00:00 00:00

Manca poco e finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Dopo quarantuno prime serate (42, contando anche la diretta di stasera) su Canale 5 – andate in onda da settembre 2024 a marzo 2025 – e ben 196 giorni di “reclusione”, questa sera, lunedì 31 marzo, a partire dalle 21.30, andrà in onda l’attesissima puntata finale del reality.

I finalisti

A contendersi il montepremi finale saranno cinque concorrenti e, per il momento, i finalisti ufficiali sono: la modella brasiliana Helena Prestes, la vincitrice di Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, l’ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi e l’ex modello Lorenzo Spolverato. È ancora in corso, infatti, il televoto per decretare il quinto finalista, che verrà scelto direttamente questa sera e che vede un duello tutto al femminile. Chi tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli riuscirà a conquistare un posto in finale?

Il montepremi finale del Grande Fratello

Con l’avvicinarsi della finale, molti si staranno chiedendo non solo chi vincerà questa edizione del Grande Fratello, ma anche quanto guadagnerà il fortunato concorrente. Il montepremi di quest’edizione rimane invariato rispetto alle precedenti, con un importo pari a 100.000 euro. Tuttavia, non tutti sanno che questa somma non finirà interamente nelle tasche del vincitore. Infatti, metà del premio dovrà essere devoluto in beneficenza ad un'associazione scelta direttamente dal primo classificato.

Dunque, il vincitore del reality riceverà un montepremi pari a 50.000 euro, da cui detratte le canoniche tasse e detrazioni varie. Nelle edizioni passate, molti inquilini hanno scelto di destinare la metà del montepremi a fondazioni e associazioni come la Fondazione Francesca Rava NPH Italia, la Croce Rossa Italiana, la Fondazione Telethon e molte altre ancora. Questa scelta di destinare parte del montepremi a cause benefiche risale alla prima edizione del Grande Fratello Vip, ma è ormai una clausola che il format impone per tutti i vincitori da diversi anni.

Inoltre, al montepremi finale va aggiunto il cachet settimanale che ogni

concorrente della Casa più spiata d’Italia riceve per la propria partecipazione. Questa somma varia in base alla notorietà del personaggio e agli accordi stabiliti prima di entrare nel reality. Che dire, che vinca il migliore.