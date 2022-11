Anche Wilma Goich contagiata: salgono a 5 i casi di Covid al Gf Vip

Aumentano ancora i contagi da coronavirus nella casa del Grande fratello vip. Il focolaio all'interno dell'edificio sembra non essersi ancora spento, visto che ai quattro casi precedenti, più Pamela Prati, si è aggiunto quello di Wilma Goich. L'artista è l'ultima in ordine cronologico ad aver scoperto la positività al virus e anche lei ora è in isolamento. Il primo a rivelare la notizia è stato Daniele Dal Moro, che in stanza con Micol Incorvaia e Giaele De Donà ha dichiarato: " Wilma, lo so per certo. Mi hanno detto di stare zitto ma lo sono stato per un'ora e mezza, ora mi sono rotto. Mi stanno monitorando ".

Dal Moro è stato uno dei concorrenti più vicini a Wilma Goich negli ultimi tempi e per questo motivo la produzione, come ha detto lo stesso concorrente, lo sta "monitorando", anche alla luce dei baci che i due si sono scambiati durante l'ultima diretta. In generale, com'è normale e giusto che sia, tutti i concorrenti si stanno sottoponendo a controlli frequenti per verificare il loro stato salute in seguito ai casi di Covid. Poco dopo la rivelazione di Daniele Dal Moro è arrivato anche il comunicato ufficiale del Grande Fratello, con il quale la produzione ha confermato le parole del concorrente: " In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile ".

Gli altri concorrenti che nei giorni scorsi hanno scoperto di essere positivi sono Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. Durante la puntata dello scorso 14 novembre i quattro si sono collegati con lo studio dal luogo in cui vengono tenuti monitorati e in isolamento, come indicano le norme del ministero della Salute, in attesa di negativizzazione. Lo stesso iter sta seguendo Pamela Prati, che ha scoperto di essere positiva al Covid solo una volta uscita, qualche giorno dopo essere rientrata a casa. In ogni caso tutti i concorrenti colpiti dal coronavirus sono in buone condizioni di salute e non ci sono criticità in tal senso.