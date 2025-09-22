Già riabilitato Jimmy Kimmel: Abc annuncia il suo ritorno dopo le frasi su Kirk

È già terminata la sospensione di Jimmy Kimmel: Abc ha annunciato il ritorno in tv del conduttore finito nella bufera per i suoi commenti offensivi sulla morte di Charlie Kirk. "Mercoledì scorso abbiamo deciso di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione di tensione in un momento così emozionante per il nostro Paese" quanto evidenziato in una nota da un portavoce della Walt Disney Company, proprietaria dell’emittente.

"È una decisione che abbiamo preso perché abbiamo ritenuto che alcuni commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni in conversazioni ponderate con Jimmy e, dopo queste, abbiamo deciso di far ripartire lo show martedì" ha evidenziato ancora il colosso dell’intrattenimento. È dunque durata cinque giorni la sospensione del “Jimmy Kimmel Live!”, finito nel mirino della Federal Communications Commission Brendan Carr per i commenti fatti dal presentatore sulle reazioni all'omicidio di Kirk. In particolare, aveva accusato i repubblicani di voler sfruttare politicamente la morte dell’attivista, deridendo la reazione di Donald Trump alla tragedia.

L’annuncio dello sospensione dello show aveva scatenato una bufera mediatica e politica. Se Trump aveva esultato per la decisione dell’emittente di fermare Kimmel – giudicato “privo di talento” – il mondo progressista si è schierato al fianco dell’artista. Basti pensare che poche ore fa oltre 400 personalità di Hollywood avevano firmato una lettera aperta per protestare contro lo stop al programma. Tra gli artisti coinvolti Meryl Streep, Robert De Niro, Tom Hanks, Jennifer Aniston, Jamie Lee Curtis, Jason Bateman e Jane Fonda, oltre all’American Civil Liberties Union (Aclu).

Per il momento Trump non ha commentato il ritorno in onda di Kimmel, ma non è da escludere

un nuovo botta e risposta al vetriolo. Ricordiamo che Abc ha patteggiato per 15 milioni di dollari una causa con il capo della Casa Bianca, che aveva accusato la rete e il giornalista George Stephanopoulos di diffamazione.