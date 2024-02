Giallo a Sanremo: Brignone non saluta la Goggia (ma sul gobbo c’era)

La prima serata del Festival di Sanremo ha accolto sul palco Federica Brignone, prima sciatrice italiana a conquistare la coppa del Mondo generale e tre coppe di specialità oltre a tre medaglie Olimpiche e tre Mondiali. Ma la presenza della campionessa è destinata a creare dibattito nel "suo" mondo. Non è infatti sfuggito al pubblico in platea all'Ariston il cambio di copione operato sul finale: sul gobbo elettronico visibile in sala c'erano anche dei saluti per Sofia Goggia, la cui stagione è stata fermata da un grave infortunio nei giorni scorsi, con frattura di tibia e malleolo e stagione conclusa in anticipo dopo un'operazione, ma la Brignone non ha pronunciato quel finale.

Un mistero, considerando la forte rivalità tra le due campionesse. E non sono mancate le teorie maliziose. Giulia Mancini, manager della Brignone, ha tenuto a precisare che s'è trattato di un taglio per problemi di tempo: "Solo un problema di tempo. Purtroppo non l'hanno neppure fatta parlare. Purtroppo sono tempi televisivi" . A confermare l'ipotesi, il mancato cenno alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Dell'infortunio della Goggia del resto aveva parlato nella conferenza stampa odierna: "Mi dispiace tantissimo per Sofia, spero che andrà tutto bene. Ma è tosta, è tornata tante volte e anche stavolta ce la farà. Quest'anno purtroppo non solo a lei, ma anche a tanti big della mia disciplina è capitato di farsi male, come Kilde e MIkaela Shriffin: è terribile, anche perché ti crolla il mondo addosso" .