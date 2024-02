Sanremo al via, la fanfara dei carabinieri per il via - La diretta

Amadeus ha dato il via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, la quinta da lui condotta consecutivamente. In questa prima serata delle cinque previste dalla kermesse canora è affiancato sul palco da Marco Mengoni, che dopo aver vinto lo scorso anno con la canzone "Due Vite" si cimenta per la prima volta in un ruolo inedito. Per il suo debutto come co-conduttore, il cantante ha scelto un poker di stilisti italiani: Versace, Fendi, Armani e Valentino. Numeri record per il gioco parallelo del "FantaSanremo", che ha pesantemente condizionato l'edizione del 2022 della kermesse canora. Quest'anno sono 4.2 milioni le "squadre" in campo, per oltre 2.6 milioni di giocatori.

Lo "start", come da tradizione, è stato dato dalla fanfara dei carabinieri con la "Fedelissima", la marcia tradizionale. Mentre dal teatro Ariston è stato Marco Mengoni a introdurre il Festival e Amadeus