"Gioca sporco...". Il retroscena bomba sul concorrente del Grande fratello

Chi non segue il Grande fratello ha forti difficoltà a comprendere le dinamiche in continua formazione all'interno della Casa. Tra storie d'amore che cambiano ogni giorno, copppie che si prendono e si lasciano e amicizie che si rompono a giorni alterni, questi ultimi giorni di reality concentrano in 24 ore quello che all'esterno della Casa succederebbe in giorni interi. Al centro dell'attenzione, ancora una volta, ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che a quanto pare sono tornati assieme. Il condizionale è d'obbligo in questo caso, perché nemmeno loro sanno con esattezza quale sia la loro condizione. L'ex Velina appare la più confusa tra i due, soprattutto perché dopo giorni in cui ha accusato la vicinanza con Spolverato come principale causa del suo mancato ingresso anticipato in finale, allontanandosi da lui con tanto di sceneggiata in cui sosteneva che si sarebbe dovuta prendere cura di lei, Gatta ha radicalmente cambiato idea. E quanto detto nei giorni precedenti? Tutto rimangiato. Anzi, ha accusato le sue amiche che l'avrebbero convinta a dire cose che non pensava.

E sarà forse un caso che, quella contro la quale Shaila si è scagliata con maggiore veemenza, sia Zeudi Di Palma? L'ex Miss Italia è stata la terza concorrente a entrare in finale anticipata, proprio in una sfida a due con l'ex Velina, che non ha mai metabolizzato a pieno quello che considera un affronto nei suoi confronti. Questo nonostante le due fossero grandi amiche. In varie occasioni, Gatta ha dichiarato con convinzione di meritare la finale quanto Zeudi, che anche lei per il suo percorso avrebbe dovuto ottenere la finale anticipata ma, evidentemente, il pubblico non la pensa così e Shaila dovrà sudarsi la finale. E oggi, con l'ex sua amica in finale e il suo fidanzato primo finalista, getta fango sulla prima.

" Lei non vuole un'amica, vuole un'alleata, sveglia Chiara! Lei è una grande giocatrice. Ti usa come strumento. L'ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli ", ha detto Shaila in un'animata conversazione con Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. E poco dopo ha cercato un confronto anche con l'ex Miss Italia, in uno scontro unilaterale a favor di telecamera che, a onor del vero, nella Casa sono ovunque. " Io non so chi sei veramente. A me questi giochi non mi piacciono. Tu predichi bene e razzoli male. Io ti vedo fare la giocatrice. Io non ci vedo chiaro e te lo dico adesso ", ha tuonato Gatta, facendo scoppiare in lacrime Zeudi.

Quando la scopri piange, butta fuori i suoi problemi personali, il padre, l'abbandono... Gioca sporco

Quella è di Scampia, ma io sono di Secondigliano

Quindi, l'affondo in serata con le altre concorrenti: "". Infine, la rivendicazione territoriale: "". Qualunque cosa questo voglia dire.