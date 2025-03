"Non ho sgravato, me lo merito di più". Al Grande fratello è guerra per la finale

Dissapori, invidie, gelosie e antipatie emergono con sempre più prepotenza tra i concorrenti del Grande fratello, soprattutto quelli che ancora non hanno conquistato la finale. Tra tutti, quella che sembra soffrire maggiormente il mancato approdo alla contesa finale, che per altro è ancora in nomination, è Shaila Gatta. L'ex Velina non sembra riuscire a tollerare il fatto che il pubblico ancora non l'abbia votata per arrivare alla fase finale del gioco. Oltre alla competizione, che a quanto pare è molto sentita dalla napoletana, c'è in palio anche il montepremi da 100mila euro. E così, da ormai diverse settimane, Gatta trascorre molto del suo tempo nella Casa a lamentarsi con gli altri concorrenti.

Chiacchierando con le coinquiline, l'ex Velina si è detta convinta di meritare la finale più di Helena Prestes, con la quale i rapporti sono da tempo molto tesi. " Tra me ed Helena che io vinca o che io perda io ne esco comunque vincitrice rispetto al mio percorso. Non ho mai sgravato, non ho mai tirato niente addosso a nessuno, per quanto anche la mia vita sia stata brutta, non come la sua, questa non è una giustificazione per essere una persona ambigua in questo gioco e usare la gente per i tuoi scopi ", ha detto Gatta. " In più non mi sono mai messa in mezzo a una sua relazione, non l'ho mai provocata se non lei al contrario, per cui ti dico: se la giustizia esiste in questo mondo dovrebbe essere cosi se perdo so che il mondo è ingiusto ", ha detto ancora la Velina.

E proprio durante questa conversazione ha nuovamente preso le distanze da Lorenzo Spolverato, con il quale ha avuto una relazione nella Casa. Convinta che quella storia con lui, personaggio non particolarmente amato dal pubblico e piuttosto controverso per i suoi comportamenti, potrebbe danneggiarla, ha voluto ulteriormente chiarire la sua posizione: " Non sento più le stesse cose, non avverto più trasporto.

e questo non lo è". Se Shaila in questo modo riuscirà a convincere il pubblico di meritare la finale non è dato saperlo, bisognerà aspettare la prossima puntata in diretta. Intanto dovrà superare l'ennesimo televoto e non sarà semplice.