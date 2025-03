"In bocca al lupo per tutto...". Gf, storia al capolinea tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato

Volano ancora stracci tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Questa volta, però, la loro storia sembra davvero essere arrivata ad un punto di non ritorno. Tutto è accaduto diverse ore fa, quando i due sono stati protagonisti di un nuovo confronto che si è concluso nel peggiore dei modi: il modello ha gettato nell’immondizia il quadro che le aveva realizzato l’“ex” fidanzata qualche tempo fa, l’ex velina, invece, si è sfogata con le amiche rivelando di essere sicura nel voler mettere un punto alla storia con Lorenzo.

Lo scontro tra Shaila e Lorenzo

“In bocca al lupo per tutto”, ha affermato Lorenzo Spolverato, provocando Shaila che non ha affatto preso bene queste sue parole. “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Ok, allora ciao. Fai finta che non esisto, senza di te vivo lo stesso. Non ti sto guardando, anzi se posso ti evito”, ha replicato l’ex velina. E ancora, Lorenzo: “Ok, ciao. Impariamo da te, sei una ragazzina di due anni”.

È a questo punto che Spolverato ha pensato di cancellare simbolicamente “ogni traccia” della loro storia in una scena che ha ricordato un episodio di qualche tempo prima, quando aveva già “distrutto” alcuni ricordi presi dall’armadio di Shaila. Questa volta, il concorrente ha afferrato un quadro realizzato dalla sua "ex" e lo ha rotto prima di gettarlo nella spazzatura. Poi, ha esclamato: “Ecco, tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone. Così almeno te lo ricordi”.

La reazione di Shaila Gatta

A seguito dell’accaduto, Shaila si è sfogata con le sue amiche più fidate nella Casa, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, spiegando loro di volere mettere la parola fine alla storia con Lorenzo Spolverato a causa del suo comportamento definito “infantile”. L’ex velina di Striscia la Notizia ha detto: “Non so se si rende conto di cosa fa e di come si comporta. Non mi piace il fatto che sia così sicuro e convinto che io stia ‘sotto’. Non ho bisogno di stare con lui, non mi manca più tantissimo. Inizio a dire ‘se c'è lui, insomma’”. E ancora: “Quando una donna si annoia, è finita. È troppo infantile, non se ne rende conto, non mi piace. Se c'è o non c'è, va bene uguale. Gli voglio bene, ma basta. Sto bene da sola. Mi merito il meglio, il trattamento migliore, e questo non lo è”.

Infine, Shaila ha concluso accusando Lorenzo di averla usata, probabilmente perché da solo: “Forse Shaila gli conviene, perché è solo. Sa stare da solo, ma si annoia. voglio stare solo io, voglio godermi me stessa”.