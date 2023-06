"Un giorno triste per me". Così Barbara d'Urso ricorda Silvio Berlusconi

" Oggi per me è un giorno triste ", così ci risponde Barbara d'Urso quando la raggiungiamo telefonicamente per chiederle un ricordo di Silvio Berlusconi. La conduttrice, volto storico di Mediaset, è stata una delle prime figure che il Cavaliere ha chiamato a lavorare con sé nella neonata Telemilano 58. Da quel momento si è creato un forte rapporto professionale tra i due, basato sulla stima sempre dichiarata da entrambe le parti, che non si è mai sciolto nemmeno quando la d'Urso passò a lavorare in Rai. Anche negli ultimi anni, il presidente di Forza Italia è stato spesso ospite dei programmi di Barbara d'Urso, che oggi lo ricorda con grande affetto e commozione.

" Ho tantissimi ricordi professionali legati a lui. Era appassionato di ogni ogni cosa che faceva, ricordo che seguiva personalmente le riunioni alla fine degli anni Settanta, all'inizio di Telemilano 58, e ci contagiava con il suo straordinario entusiasmo. Abbiamo perso una grande figura di riferimento, mancherà tantissimo ", conclude Barbara d'Urso prima di chiudere la telefonata. "Ciao Silvio...", ha scritto la conduttrice poco dopo aver appreso la notizia, quando le agenzie e le prime testate giornalistiche stavano iniziando a battere i primi articoli sulla scomparsa di Berlusconi. Successivamente, la padrona di casa di un gran numero di programmi Mediaset, azienda con la quale lavora ininterrottamente dal 2000, ha voluto esprimere il suo cordoglio nei confronti di Silvio Berlusconi: " Grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… ".