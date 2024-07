Gran finale a Roma per la tappa conclusiva 2024 di Ballando on the Road

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato 13 e domenica 14 luglio a Roma la tappa conclusiva di Ballando on the Road, il casting live per ballerine e ballerini capitanato dalla Carlucci e dai maestri di Ballando con le Stelle.

In questo periodo ci sono diversi rumors circa quelli che saranno i concorrenti Vip dell’ imminente edizione di Ballando con le Stelle (per intenderci quella che prenderà il via sabato 28 settembre su Raiuno). La capitana del talent sul ballo del sabato sera di Raiuno, Milly Carlucci, sembra stia pensando a un cast davvero speciale … Ma oltre a scegliere i concorrenti Vip del programma, la Carlucci pensa personalmente (insieme ad una squadra di grandi “addicted”) ai casting dei talenti non famosi e dei futuri maestri di ballo tramite le selezioni di “Ballando on the road”. Il live tour concluderà il suo viaggio per il 2024 domani e dopodomani a Roma e si svolgerà presso il Centro Commerciale “Porta di Roma” ubicato in Via Alberto Lionello, 201. “E’ la tappa che rappresenta anche ultima possibilità di esibirsi per chi non ha partecipato alle selezioni nelle altre regioni”, affermano gli organizzatori. Proprio qui numerosi appassionati della danza, e non solo, con tenacia e grinta saranno pronti a farsi esaminare e a conquistare dalla giuria di esperti capitanata da Milly Carlucci.

L’ambito premio è quello di arrivare agli appuntamenti televisivi previsti per il prossimo autunno sulla rete ammiraglia della Rai, ossia al programma del sabato pomeriggio “Ballando con te” e a "Ballando con le Stelle”, l’iconico e inimitabile talent del sabato sera.

In questa due giorni di instancabili provini, il pubblico presente potrà inoltre incontrare: Carolyn Smith, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Anastasia Kuzmina, Alessandra Tripoli, Moreno Porcu e Angelo Madonia.

Il casting prevede 2 selezioni diverse:

SELEZIONE PRO: riservata a tutti i professionisti di qualunque specialità, che abbiano compiuto i 18 anni di età’.

Iscrivendosi nella categoria PRO si potrà anche essere valutati per diventare uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2024, come e’ accaduto ai vincitori dello scorso anno Sophia Berto e Nikita Perotti, che quest’anno faranno parte del cast della trasmissione del sabato sera.

SELEZIONE OPEN: aperta a tutti gli appassionati del ballo, senza limitazioni di specialità categoria ed età (anche hip hop, tango argentino, danza del ventre, latini, standard, caraibici, ecc).

Gli incontri con gli appassionati del ballo

inizieranno alle ore 13.00 sia per il sabato e sia per la domenica.

Pet tutti i partecipanti ai casting di Ballando On The Road ci sarà quindi la reale possibilità di arrivare alla ribalta sulla rete ammiraglia della Rai.