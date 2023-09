Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi "guerriera" (voto 8), "inopportuno" Claudio Roma (voto 4)

Nuova puntata del Grande Fratello in prima serata su Canale 5 giovedì 21 settembre, con la conduzione di Alfonso Signorini. Crescono le tensioni all’interno della casa che sono letteralmente esplose a seguito di un semplice gioco. Sorprese in arrivo per Paolo, che ha potuto incontrare la mamma alla quale è particolarmente legato. Gli inquilini finiti al televoto per la prima eliminazione definitiva dal reality sono: Grecia, Arnold, Giselda, Vittorio e Claudio. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarta serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 7.5

Chapeau per Fiordaliso. Incassa il colpo nel migliore dei modi dopo che Claudio le ha fatto intendere di avere un’età troppo avanzata per essere al Grande Fratello e soprattutto di non avere quasi il diritto di sognare. Lei - al contrario di come avrebbero fatto in molti – si è limitata a freddarlo con classe ed eleganza con un semplice: “Ma come ti permetti?”.

Valentina Modini – voto 5

Dopo un ingresso all’insegna dell’esuberanza, la concorrente sembrerebbe essersi spenta tanto che alcuni inquilini l’hanno nominata per essersi fatta conoscere poco. Il consiglio che diamo a Valentina è quello di entrare di più nelle dinamiche del reality altrimenti verrà rispedita – insieme al suo alter-ego Lady Fagiana – nella sua casa in montagna.

Arnold Cardaropoli – voto 5.5

Protagonista in negativo al televoto, Arnold ha rivelato di avere avuto un freno fino ad ora e che adesso si sente pronto a fare uscire il meglio di sé. Vedremo se ci riuscirà convincendo così il pubblico a salvarlo dal televoto di lunedì prossimo che lo vedrà scontrarsi con Grecia, Giselda, Vittorio e Claudio.

Paolo Masella – voto 7

Una storia un po' in stile montagne russe quella di Paolo che ieri sera ha raccontato il difficile rapporto con il padre. Dai suoi occhi traspare la sofferenza di un tasto molto dolente della sua vita. Occhi che si riempiono d’amore – e di lacrime - quando parla della mamma che gli è sempre stata vicino. Emozionante l’incontro proprio con quest’ultima che gli ha fatto una sorpresa raggiungendolo in casa.

Heidi Baci – voto 5

Viva l’umiltà. “Io credo di piacere molto a Massimiliano” così esordisce la concorrente che, però, confessa di non ricambiare l’interesse nei confronti dell’attore (nonostante i ripetuti scambi di sguardi sembrerebbero confermare il contrario). Il motivo? La troppa differenza d’età. La domanda è: dobbiamo crederci?

Ciro Petrone – voto 6.5

Il “gossipparo” per eccellenza di questo Grande Fratello; Petrone fa coppia con Fiordaliso, mentre osserva tutte le dinamiche della casa per poi andarle a spiattellare in confessionale. È entrato soltanto da una settimana, ma sembrerebbe essere più a suo agio rispetto alla precedente avventura televisiva che l’ha visto protagonista.

Claudio Roma – voto 4

“Che cosa ne sa lui della mia vita”. Così tuona Fiordaliso contro Claudio e non ha tutti i torti dal momento che quest’ultimo ha fatto l’ennesima uscita fuori luogo: prima si adira con Alfonso perché ha raccontato il suo passato utilizzando la parola “spacciatore” e, adesso, urla contro Fiordaliso: “Tu non hai bisogno di nulla al Grande Fratello, tu non hai un sogno”. Naturalmente, in puntata ha ritrattato tutto dicendo che quando gli “si chiudono i rubinetti” non utilizza le parole giuste. Insomma, nella vita bisogna pur darsi un freno.

Massimiliano Varrese – voto 5

“Tutte pazze per Varrese”. Il “belloccio” della casa per cui tutte vanno matte, anche se finge di esserne quasi sorpreso. Dal canto suo, gli piace Heidi (e si vede) che nel frattempo gli da un bel due di picche per l’età “avanzata”. Tuttavia, a Massimiliano ieri sera è caduta la “corona” che ha cercato di mantenere fino ad ora avendo una parola buona per tutti gli inquilini; e così dice a Beatrice che non la saluterà più.

Giuseppe Garibaldi – voto 7

Una bella scoperta. Garibaldi in queste settimane sta dimostrando di essere quella ventata di freschezza che serve all’interno di un reality. A fare di lui un concorrente decisamente forte la sua simpatia che, una volta scongiurato il rischio della prima puntata di essere sopra le righe, sta risultando piacevole.

Grecia Colmenares – voto 4.5

Bisogna capire dove termina Grecia versione Topazio e dove inizia la vera Grecia Colmenares. Si comporta come se fosse all’interno di una telenovela tanto da piangere senza motivo quando Alfonso la chiama nel confessionale, peraltro per mostrarle un video divertente. Anche conduttore e autori hanno già perso le speranze e così, le danno il benestare nonostante non avessero compreso il motivo della nomination contro Rosy.

Vittorio Menozzi – voto 5.5

Per la terza volta consecutiva finisce alle nomination. Effettivamente, nonostante il pubblico continui a salvarlo, l’impressione è che ci sia ancora qualcosa di lui che non è ben chiara. Speriamo che prima o poi Vittorio deciderà di raccontarsi di più altrimenti dovrà pagare l’abbonamento alle nomination.

Beatrice Luzzi – voto 8

Viene accusata dal resto della casa di essere ipocrita, ma tutto le si può dire tranne che questo. Forse ha ragione Cesara quando dice che i compagni le hanno attribuito la definizione peggiore tra le possibili. Dal primo giorno, infatti, la Luzzi ha dimostrato di dire le cose chiaramente e senza peli sulla lingua. Sicuramente, è una concorrente che può risultare altezzosa e a volte algida, ma da qui a definirla ipocrita ce ne passa di acqua sotto i ponti. Inoltre, non dimentichiamo che attualmente è grazie a lei che nella casa si stanno creando parecchie dinamiche.

Samira Lui – voto 7

Protagonista di una bella pagina di Grande Fratello, Samira si è aperta raccontando la sua storia. Un’infanzia difficile senza la presenza del padre che non ha mai conosciuto se non telefonicamente. Un’assenza “colmata” da una mamma che ieri sera ha voluto mandare un bellissimo messaggio d’amore alla figlia. Ancora è presto per dirlo, ma Samira potrebbe fare un bel percorso; la speranza è che non si lasci sopraffare da dinamiche inutili e soltanto a favore di telecamere.

Lorenzo Remotti – voto 6

Finalmente l’abbiamo visto. Si è esposto in maniera molto diretta contro la Luzzi (d’altronde è anche la cosa più semplice da fare al momento, dato che mezza casa le va contro). Stenderei un velo pietoso sulla reazione di Lorenzo una volta salvato dal televoto (ci ha già pensato Beatrice con la sua espressione facciale). Tuttavia, a garantirgli la sufficienza le emozioni che ci ha regalato nel raccontare cosa significhi per lui essere padre con estrema purezza e spontaneità.

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 8

Meriterebbe un premio per la pazienza con cui ascolta Grecia che tra lacrime insensate e discorsi che mescolano italiano e spagnolo renderebbe “la vita” difficile a chiunque. In grande sintonia con l’opinionista, anche nella serata di ieri si è riconfermato adatto al suo ruolo.

Cesara Buonamici – voto 8

Ci piace. Analisi lucide e precise, in linea con il ruolo da opinionista: sottolinea la compostezza di Fiordaliso, salva la Luzzi (sicuramente consapevole del fatto che senza lei finirebbe buona parte dello show) e dispensa consigli ai concorrenti.

Il reality nella serata di ieri sera ha registrato un calo in termini di ascolto rispetto alla puntata di lunedì scorso registrando il 16.9% di share.