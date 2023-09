Grande Fratello 2023, le pagelle: "cuore di mamma" Beatrice Luzzi (voto 9), “anche meno” Heidi Baci (voto 4)

È andata in onda ieri sera, 25 settembre, la quinta puntata del Grande Fratello. Centrale la questione Heidi-Varrese che ha accesso gli animi della casa e grandi emozioni per Beatrice Luzzi che ha potuto riabbracciare i suoi due figli. Inoltre, i concorrenti sono stati separati ed una parte di loro è stata mandata in tugurio per qualche giorno. Il primo eliminato di questa edizione è: Claudio Roma. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Vittorio, Grecia, Arnold, Beatrice e Giselda. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quinta serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 6.5

Tra Varrese e la Baci si è messa di mezzo Fiorda. Così, si diverte a mettere il dito nella piaga cercando di istigare Heidi nel pensare che l’interesse di Massimiliano sia frutto di pura strategia. Nonostante sia entrata con un leggero ritardo rispetto al resto degli inquilini della casa, la cantante sembrerebbe aver perfettamente capito come prendere parte alle dinamiche del reality; a dimostrazione di questo, non vi è clip alcuna in cui non venga chiamata in causa.

Claudio Roma – voto 5

È il primo eliminato di questa edizione e, purtroppo, a giudicare da quello che ci ha fatto vedere in questi pochi giorni non ne siamo poi chissà quanto sorpresi. Forse a giocare a suo sfavore, il non rendersi conto fino in fondo di essere dinanzi alle telecamere.

Paolo Masella – voto 6

Vorrebbe fare il duro, ma non ci riesce. Gli basta ascoltare la voce della sorella per fare vacillare tutte le sue certezze. In questi giorni si è affrontato il difficile rapporto che Paolo ha con il padre e lui parrebbe essere rigido e deciso nella sua posizione. Sicuramente il concorrente ha davvero sofferto, ma speriamo per lui che la situazione possa migliorare così da poter rimarginare le sue ferite. Nel frattempo il ruolo da “amicone” di tutti nella casa è quello che gli si addice meglio.

Giselda Torresan – voto 7

Ha capito come funziona: nessuna presa di posizione, nessun pensiero chiaro e ben definito, ma soltanto la sua amata montagna. È così che Giselda ha compreso come conquistare il cuore dei telespettatori a casa senza rendersi protagonista di dinamiche che potrebbero metterla in cattiva luce. È grazie a lei – e alla sua conoscenza dei versi degli animali - se il budget settimanale per la spesa non è stato ridotto.

Heidi Baci – voto 4

Dice che vuole voltare pagina ed eliminare il polverone che si sta innalzando circa l’interesse di Varrese nei suoi confronti. Tuttavia, l’impressione è che lei sul polverone ci stia marciando un pochino e a farglielo notare tra le righe proprio la Buonamici prima e Signorini dopo. Ad ogni modo, in puntata dà un bel due di picche a Massimiliano senza troppi giri di parole. Anche meno.

Massimiliano Varrese – voto 6

Alcuni lo additano come uno stratega a causa dell’interesse nei confronti di Heidi che, dal canto suo, lo definisce addirittura “prepotente”. Sicuramente non abbiamo la certezza sulle reali intenzioni di Massimiliano nei riguardi della concorrente, però non dimentichiamo che è un uomo di cinquant'anni ed è anche un padre e se tutto questo fosse soltanto un gioco sarebbe davvero molto triste. A giudicare da quanto stiamo vedendo, la sensazione è che l’attore si sia davvero preso una bella cottarella per Heidi.

Grecia Colmenares – voto 5

Dopo essersi salvata sul filo del rasoio alle nomination di questa sera, Grecia finisce nuovamente al televoto. Il motivo? Forse la sua eccessiva esuberanza (quasi come se interpretasse un personaggio) che non le permette fino in fondo di farsi conoscere dal resto dei compagni.

Vittorio Menozzi – voto 4.5

Finalmente l’abbiamo visto e sentito. Confessa di non sentirsi troppo a suo agio in gruppo in virtù delle esperienze di vita che lo hanno visto crescere in ambienti competitivi; poi quando si trova con Arnold definisce falsi i suoi compagni e afferma: “Stanno cadendo le maschere”. Inutile dire che ha subito chiesto scusa e addirittura sottolinea (o meglio si arrampica sugli specchi) di aver utilizzato erroneamente il termine maschera perché prima stava parlando di teatro.

Beatrice Luzzi – voto 9

Ormai abbiamo capito che non esiste puntata senza che vi sia un blocco con protagonista la Luzzi contro qualcuno. Questa volta è toccato a Varrese che ha utilizzato contro di lei parole molto forti e dure. In ogni caso, stando a quanto riferito dai diretti interessati, i due sarebbero arrivati ad una tregua (anche se ci crediamo davvero poco). Ciò che apprezziamo di Beatrice è la sua sincerità tanto che senza remore alcuna alla domanda di Alfonso sul credersi simpatica o meno risponde tentennando: “Sono una persona un po' particolare…”. Grandi emozioni per lei che ieri per la prima volta abbiamo visto completamente priva di scudo dinanzi all’amore per i suoi figli.

Letizia Petris – voto 7

Protagonista di un bel messaggio, Letizia si è soffermata sul rapporto genitori-figli, riflettendo su quanto a volte siano i figli a poter/dover aiutare i propri genitori. La concorrente (nonostante il poco spazio riservatole in puntata) sta dimostrando di essere uno dei pilastri della casa e così, dispensa consigli ai compagni ed, in particolare, a Paolo con cui pare avere costruito un rapporto speciale.

Lorenzo Remotti – voto 7

Meno male che Lorenzo c’è. Un concorrente come lui è proprio quello che serve all’interno di un reality per portare una bella ventata di allegria e freschezza. Dopo un inizio leggermente in sordina, adesso sembra letteralmente essere esploso e siamo convinti che arriverà lontano.

Anita Olivieri – voto 5

Alla domanda di Signorini su cosa ne pensa di Heidi esordisce così: “è una ragazza bella e intelligente”; per fortuna il padrone di casa l’ha subito "messa a tacere", mostrando una clip in cui la Olivieri non ha riservato parole troppo carine nei suoi confronti. Insomma, la storia si ripete: in settimana “arpie”, in puntata “angioletti”.

Ascolti leggermente in rialzo per il reality che nella serata di ieri ha registrato il 18.2% di share.