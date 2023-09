Grande Fratello 2023: le emozioni di Alex Schwazer (voto 8), il monopolio della cucina di Rosy Chin (voto 4.5)

Una nuova puntata di questa nuova edizione del Grande Fratello è andata in onda lunedì sera, 18 settembre, su Canale 5. Nonostante sia passata soltanto una settimana dall'ingresso nella Casa già sembrano essersi create le prime dinamiche, con protagoniste soprattutto le donne. Grandi emozioni per Alex Schwazer, che ha ricevuto la sorpresa della moglie dopo aver raccontato la sua grande storia. Gli inquilini finiti al televoto sono: Vittorio, Lorenzo, Arnold e Beatrice. Grecia, invece, è stata la meno votata da parte del pubblico. A fare da spalla al conduttore Alfonso Signorini, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della terza serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 8

Che Fiordaliso fosse una bella concorrente aleggiava nell’aria sin da subito. In pochissimi giorni si è raccontata e nella serata di lunedi ci ha regalato una grande emozione, aprendosi al pubblico senza filtri. È stato bello ascoltare le parole di una donna della sua età da cui traspariva il forte attaccamento alla famiglia. Con fierezza ha ricordato che è stato il padre ad insegnarle che nella vita bisogna saper trovare delle alternative. Speriamo faccia un bel Grande Fratello e che questo possa restituirle quel pizzico di leggerezza di cui sembrerebbe aver bisogno.

Paolo Masella – voto 4.5

La scorsa puntata ci aveva deluso con la nomination contro Giselda (secondo Paolo sarebbe stata troppo presa da lui). Dal canto suo la Torresan gli ha dato un bel due di picche prendendolo per "folle". Forse Paolo dovrebbe imparare a non trarre conclusioni affrettate e soprattutto a tenere a bada il proprio egocentrismo.

Arnold Cardaropoli – voto 5.5

“Bersaglio” delle nomination degli ex tuguriati, Arnold pare non essere stato compreso a pieno dal resto del gruppo. Qualcuno addirittura lo addita di volere piacere a tutti i costi e di non essere se stesso; lui - dal canto suo - replica sostenendo di avere ancora 22 anni e di volere imparare dalle critiche. Non ci resta altro che attendere di vedere come andrà con gli altri inquilini.

Giselda Torresan – voto 7

Viva la sincerità. Dopo aver appreso la notizia della nomination da parte di Paolo e avere ascoltato le sue motivazioni, senza peli sulla lingua l’ha definito un “fuori di testa”. Il suo essere così spontanea la rende evidentemente vera.

Rosy Chin – voto 4.5

Ha cercato di apparire nel migliore dei modi sin dal primo giorno; ha ragione Arnold quando dice che vuole piacere. A dimostrazione di questo, ad ogni domanda che Alfonso le pone risponde con una massima sulla vita. Forse sarebbe meglio che Rosy si concentrasse maggiormente sul fare uscire la parte più vera di se, piuttosto che pensare soltanto al monopolio della cucina che – almeno per il momento – sembrerebbe portarle soltanto guai.

Massimiliano Varrese – voto 7

Nonostante nel corso della puntata non sia mai stato “l’attore” principale, Massimiliano ha dimostrato in questa settimana di essere fondamentale negli equilibri della casa. Centrato e misurato, ha adottato le parole giuste al momento giusto con i compagni: ammirevoli le parole riservate ad Angelica per il suo complicato rapporto con il padre.

Giuseppe Garibaldi – voto 6.5

Sempre protagonista di siparietti divertenti (e non soltanto per il cognome che porta), Garibaldi sembra essersi perfettamente ambientato e amalgamato con il resto del gruppo. È così che, già per la seconda puntata di fila, si guadagna una clip che mette in risalto il suo umorismo. Peccato, però, per la prova di geografia che, insieme a Samira, non ha superato impedendo agli inquilini un aumento del budget per la spesa settimanale.

Alex Schwazer – voto 8

Dalla gloria, alla caduta, alla voglia di rivalsa: una grande storia di vita che lunedi sera ha toccato il cuore degli italiani. Da campione olimpico nel 2008 alla depressione. Alex rivive gli anni del conflitto con se stesso e adesso si augura un ritorno alle gare in cui gli piacerebbe vedere tutta la sua famiglia alla griglia di partenza per dimostrare loro quello che è stato ed è ancora capace di fare. Grandi emozioni durante l’incontro con la moglie che Alex descrive perfetta, la quale dal canto suo gli è sempre stata vicino e che dice: “È l’uomo della mia vita”. Sicuramente il campione non ha avuto un percorso facile e la sua inquietudine parrebbe quasi essere tangibile, però ci auguriamo che il tempo possa risanare le ferite e rendergli giustizia.

Angelica – voto 7

Un bel messaggio quello che ha portato Angelica all’interno della casa del Grande Fratello: “Non bisogna idealizzare i genitori, loro sbagliano come sbagliamo noi”. Protagonista di una pagina che per forza di cose riesce a colpire il cuore di tutti i telespettatori a casa e in studio, la concorrente ha dimostrato sin dal primo momento di essere determinata e consapevole ed è per questo che ci auguriamo che possa ricucire il turbolento rapporto con il padre.

Grecia Colmenares – voto 4.5

A parer suo le altre cercherebbero di farsi notare il giorno prima della puntata, ma da quando è entrata sembrerebbe essere lei l’unica in cerca delle telecamere. “Altro che svampita, Grecia è più furba di quanto pensassi”, dice Anita in confessionale e probabilmente ci ha visto proprio lungo. A non comprenderla, però, non soltanto gli inquilini, ma anche il pubblico da casa che l’ha classificata ultima al televoto per il preferito.

Vittorio Menozzi – voto 5

Qualcuno gli dica che si trova in un reality con le telecamere puntate sempre addosso e che non ha il tempo di andarci con i “guanti di velluto” (per usare le sue parole) prima di farsi conoscere. Forse è per questo che i compagni lo mandano al televoto per la seconda volta consecutiva. Inoltre, sarebbe interessante indagare sulla rivelazione fatta da Marco secondo cui a Vittorio non importerebbe l’esperienza al Grande Fratello; se così fosse la domanda sorge spontanea: chi ti ha obbligato a partecipare?

Beatrice Luzzi – voto 6.5

Protagonista della querelle con Rosy, la Luzzi con schiettezza, freddezza e altrettanta lucidità ha rivelato apertamente cosa pensa del comportamento della chef. Allo stesso modo, arriva in confessionale e fa la sua nomination contro Massimiliano senza girarci intorno. Per il momento nessuno sembrerebbe toglierle il posto della “queen” nella Casa, anche se è stata presa di mira dai compagni che non apprezzano totalmente il suo comportamento. Sarà strategia?

Letizia Petris – voto 6

Ci avevamo visto lungo: è entrata perfettamente nelle dinamiche del Grande Fratello; infatti, non a caso la vediamo in qualsiasi clip dispensare consigli e pareri ai suoi compagni d’avventura. Siamo soltanto all’inizio, ma sicuramente saprà regalarci qualcosa in più.

Anita Olivieri – voto 6.5

È entrata da pochissimi giorni all’interno della casa (dopo un breve periodo passato in tugurio), ma sta già dimostrando di avere un bel caratterino. Infatti, a differenza di altri concorrenti – che per il momento sembrano in un villaggio vacanze – sta prendendo posizione, non risparmiandosi dal dire ciò che pensa.

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 8.5

Inizia la serata “strigliando” Arnold che quasi nega di aver detto che Rosy vuole piacere a tutti i costi. Non si risparmia dall’addentrarsi nelle discussioni che avvengono tra i coinquilini della casa, invitandoli spesso al confronto (naturalmente anche a favore di telecamere). Evidente la sua sensibilità quando, dinanzi a temi delicati, non si sforza nel cercare di trattenere le emozioni e le lacrime.

Cesara Buonamici – voto 8

“Il diritto all’antipatia è insindacabile”, questa la perla della Buonamici ad inizio serata evitando così di nascondersi dietro falsi moralismi e finto buonismo. Con grande compostezza, esprime sempre la sua opinione con interventi mirati e soprattutto (cosa non scontata) costruttivi.

Ascolti in rialzo rispetto alla scorsa puntata per il reality, che lunedi sera ha registrato il 18% di share.