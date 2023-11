Fiordaliso vox populi, Angelica piagnucolona: le pagelle del GF 2023

È andata in onda ieri sera, 2 novembre, la sedicesima puntata del Grande Fratello. Come sempre, tantissimi i temi affrontati: dal rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, ai primi attriti di Giampiero Mughini con alcuni inquilini della Casa, così come Fiordaliso che ha avuto da ridire su alcuni dei compagni d’avventura. Grandi emozioni per Ciro Petrone che ha potuto riabbracciare dopo tantissimi giorni la fidanzata Federica con cui ha una relazione da ben 12 anni. Alex è stato il meno votato, finendo direttamente al televoto per l’eliminazione della prossima settimana. Gli inquilini finiti in nomination, invece, sono: Alex, Giampiero, Angelica, Giuseppe e Giselda. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della sedicesima serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 8.5

Zia Fiorda, voce del popolo. A fare letteralmente esplodere la cantante, l’eliminazione dal reality di Valentina; a detta sua, infatti, “qualcuno” (Garibaldi) ha giocato sporco, scrivendo la lettera alla Luzzi per salvarsi dal televoto. Fiordaliso ha sparato a zero contro tutti: Letizia “la piagnucolona”, Angelica “l’innamorata folle”, Mirko e il triangolo infinito. Alla fine ha sbottato: “State a casa” . Parole che meriterebbero una standing ovation perché non ne possiamo più: siamo passati da fulmini e saette della scorsa edizione a lacrime e sermoni di questa.

Paolo Masella – voto 4

Anche basta. Va benissimo la sua gentilezza e la sua bontà, però potrebbe far anche a meno di intervenire su ogni singola cosa, adottando un atteggiamento da saputello che inizia a stufare. Non sempre è necessario mettere una parola su tutto, tante volte il silenzio è la migliore arma.

Giampiero Mughini - voto 6

“Mi sono perso Marylin Monroe, ma in compenso ho conosciuto Beatrice Luzzi” . Il giornalista sembrava indenne alla “temutissima” attrice e, invece, anche lui non ne ha potuto fare a meno di scontrarsi con lei. Il motivo? La nomination di Beatrice ai danni di Alex. Che Schwazer sia un grande campione (e che stia subendo un’ingiustizia) è indubbio, ma è andato al Grande Fratello ed esattamente come tutti gli altri concorrenti rientra tra i nominabili (come d’altronde ha sottolineato Alex stesso). Tuttavia, è impossibile dargli un’insufficienza perché sta dando un senso al suo ingresso nel reality (battutacce a parte), a differenza di alcuni inquilini che ancora sembrano non aver capito come fare breccia nel cuore del pubblico.

Jill Cooper – voto 7

Protagonista di una profonda considerazione nel corso della serata sul tempo che passa, Jill ci ha regalato una bella pagina di televisione. Così, ha spiegato quanto “invecchiare sia un’arte” e soprattutto si è fatta promotrice di un bellissimo messaggio, quello di vivere tutto a pieno dal momento che la vita è un soffio. Insomma, la saggezza dei concorrenti più adulti, è ciò che serve al reality per offrire al pubblico vari spunti di riflessione.

Ciro Petrone – voto 6

L’attore è passato dallo scavalcare scogli e cameraman (a Temptation Island), a “dormire” sul divano del Grande Fratello. Speriamo che la visita della fidanzata Federica possa dare una svegliata a Ciro perché inizialmente come concorrente prometteva davvero bene, poi “l’abisso più profondo”. È proprio per questo che la 26enne ha varcato la porta rossa per fare un discorso motivazionale al suo Ciro, il quale dal canto suo promette che, una volta uscito dal reality, cambieranno tante cose in positivo nel rapporto con la compagna. Da apprezzare il modus operandi dell’attore che, sin dal primo giorno di permanenza nella Casa, ha sempre portato rispetto a Federica, senza prestarsi a giochetti a favor di telecamere.

Massimiliano Varrese – voto 6.5

Finalmente l’abbiamo visto sotto una luce diversa. Rispetto a quanto accaduto fino ad ora, l’attore è stato protagonista della serata non per i suoi battibecchi con Beatrice, ma per raccontare un pezzo della sua storia. Nel periodo di massimo splendore della sua carriera, Massimiliano è stato colpito da un durissimo lutto, quello dello zio che è stato assassinato in una discoteca in cui faceva il buttafuori. Una perdita di cui lui si sente in parte responsabile perché avrebbe voluto che lavorasse con lui, piuttosto che in discoteca, salvo poi accantonare questo pensiero. Da allora, Massimiliano si è isolato “distruggendo ” tutto ciò che aveva ottenuto fino a quel momento. Una bella ed emozionante confessione quella dell’attore. È per questo che consigliamo a Massimiliano di rendersi maggiormente protagonista di momenti così intensi ed intimi, piuttosto che di inutili querelle.

Giuseppe Garibaldi – voto 4

Per salvarsi in calcio d’angolo dopo essere andato in nomination, Garibaldi con un tempismo perfetto ha scritto una lettera alla Luzzi. Certo è che dopo quello che le aveva detto è davvero improbabile pensare che consideri Beatrice “una grande donna” . Tutt’al più, dopo avere scampato l’eliminazione per un pelo, è tornato alla carica con l’attrice. Speriamo soltanto che Beatrice non ci ricaschi, sarebbe un grande errore dal momento che è evidente che a Giuseppe interessa soltanto uscirne pulito e arrivare in finale. Sarà forse per questo che continua a chiederle scusa?

Angelica Baraldi – voto 4

Fino ad ora la concorrente non è stata particolarmente incisiva all’interno del reality. Al contrario, Angelica è sempre apparsa un po' troppo “angelica”; tuttavia, a farle dare una mossa, la questione nomination per le quali la Baraldi ha addirittura rimproverato Giuseppe per aver votato Alex, piuttosto che la Luzzi. A questo punto un ringraziamento speciale va alle nomination, per averci fatto scoprire che Angelica è una concorrente del Grande Fratello 2023. Ah... non dimentichiamoci dell'insopportabile piagnisteo durato quasi un'intera puntata.

Beatrice Luzzi – voto 7.5

Garibaldi le da della “cret**a” , lei dal canto suo, continua ad essere la preferita del pubblico; allo stesso modo, il resto degli inquilini continua a nominarla, non capendo che agli occhi dei telespettatori la stanno soltanto fortificando. Ormai è una certezza, Beatrice arriverà fino in fondo.

Letizia Petris – voto 4

Puntata dopo puntata, la sensazione è sempre quella che Letizia si preoccupi troppo di fare la cosa giusta al momento giusto. Così, dopo aver sentito Fiordaliso lamentarsi delle sue lacrime continue, piuttosto che scattare d’ira, si è limitata a rispondere: “Prenderò atto delle sue parole” . La domanda sorge spontanea: Letizia fuori dalla Casa più spiata d’Italia è davvero così?

Conduttore

Alfonso Signorini – voto 9

“Entrano in crisi per qualsiasi stupidata, ma state a casa vostra” , ha subito tuonato il padrone di casa. Effettivamente come dargli torto? Non se ne può davvero più. Dal giorno zero la maggior parte degli inquilini, piuttosto che sfruttare a pieno quest’avventura, ammorba gli spettatori a casa con le loro crisi esistenziali. Poi, evidentemente stanco del “finto buonismo” del gruppo (Luzzi esclusa naturalmente) ha esclamato: “Io vi dico che se non facessi il conduttore ma facessi l’opinionista, la soluzione ce l’avrei: renderei immuni Beatrice e Grecia e vi farei scannare tra di voi” . Detto, fatto: Cesara ha reso immuni la Luzzi e la Colmenares. Insomma, ancora una volta, Alfonso ha colto perfettamente il punto.

Per il sedicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.4% di share.