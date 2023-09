Grande Fratello 2023: la forza di Letizia (voto 9), l’ego di Massimiliano Varrese (voto 4)

Ieri sera, 28 settembre, è andato in onda il secondo appuntamento settimanale del Grande Fratello. Giunti alla terza settimana di permanenza all’interno della casa, gli inquilini sembrerebbero essersi addentrati nel vivo del gioco. Così, da una parte crescono le tensioni e dall’altra pullulano grandissime emozioni con la storia di Letizia. Beatrice Luzzi è stata la preferita del pubblico; gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Grecia, Giselda, Valentina e Marco. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della sesta serata.

Concorrenti

Grecia Colmenares – voto 4.5

Continua a primeggiare la Grecia versione Topazio, questa volta ci manca poco che si strappa i capelli mentre tra le lacrime dice: “Mi ha detto che si sente sola” riferendosi allo stato d’animo di Beatrice Luzzi all’interno della casa. Va bene che siano amiche, ma così forse è anche troppo e, come ben sappiamo, la Colmenares in fatto di esagerazione ha il primato assoluto.

Fiordaliso – voto 7.5

Bisognerebbe avere una Fiordaliso in ogni reality. Simpatica, divertente e soprattutto l’amica “pettegola” di cui tutti avremmo bisogno. Con la sua sincerità – e semplicità - ha conquistato il cuore degli inquilini e dei telespettatori a casa. Protagonista di una clip in cui la cantante si è messa a nudo affrontando le sue fragilità circa il trascorrere fulmineo del tempo che conseguentemente comporta l’avanzare dell’età. È per questo che si dice pronta, una volta uscita dalla casa, ad essere una mamma ed una nonna migliore.

Rosy Chin – voto 5

Dopo un inizio scoppiettante, Rosy parrebbe essersi spenta tanto che le uniche volte in cui la vediamo coinvolta nelle dinamiche della casa è quando si parla (d’altronde non è una novità) della Luzzi, quasi come se soffrisse il suo essere protagonista. La prova? L’espressione del suo volto quando ha scoperto che Beatrice era la preferita del pubblico.

Beatrice Luzzi – voto 8

È la regina indiscussa, c’è poco da fare. Nulla la scalfisce; riuscirebbe a mantenere il suo charme anche in preda al panico. Ormai è il bersaglio preferito degli inquilini e tutto ciò sa un po' di strategia; infatti, passano gli anni, cambiano le edizioni, ma la storia si ripete: viene individuato un concorrente (basti pensare a Soleil o ad Antonella lo scorso anno) e il gruppo ci si scaglia contro perché troppo forte. Non dimentichiamo che, a dimostrazione di ciò, Beatrice è stata la preferita del pubblico.

Heidi Baci – voto 5

Qualcuno dicesse ad Heidi che viene ripresa 24 ore su 24 dal momento che in puntata “snobba” Varrese e poi, in settimana, si diverte a punzecchiarlo. Bisogna capire se Heidi sia proprio così di suo o se le piaccia Massimiliano; tuttavia, a tirare la freccia con tutto l’arco ci ha pensato Claudio Roma (primo eliminato) direttamente dallo studio che non ha esitato a sottolineare quanto la Baci avesse questo comportamento seducente anche con lui.

Giselda Torresan – voto 7

È bastato un vestito a fare svegliare la “Bella addormentata in montagna”. Così, dopo essere stata mandata al televoto da Beatrice, Giselda ha dimostrato di avere carattere e personalità. A mandarla su tutte le furie, l’affermazione della Luzzi che sosteneva di averle regalato un abito; è a questo punto che la Torresan si è agitata non mandandole di certo a dire.

Ciro Petrone – voto 6.5

Una dolce sorpresa per il “re degli inciuci” che ieri sera ha ricevuto una lettera dalla sua fidanzata Federica – accompagnata da una pizza a forma di cuore - che si è premurata nel ricordargli di non scappare dal reality. Scherzi a parte, Ciro si sta dimostrando un bel concorrente e capace di creare armonia nella casa.

Massimiliano Varrese – voto 4

Era partito in sordina, ma ultimamente sembrerebbe essere uno dei concorrenti principali di questa edizione. Prima lo scontro con la Luzzi, poi l’interesse per Heidi e adesso la rabbia – eccessiva - verso Valentina. Proprio a proposito di quanto accaduto con quest’ultima, l’impressione è che Varrese sia un attimino troppo preso da sé tanto da esclamare “Tu non sai quante ragazze ho fuori”. Ma non è finita qui; perché (come se facesse ego di cognome) Massimiliano tuona: “Io non sono un uomo qualunque”.

Letizia Petris – voto 9

Che Letizia avesse una storia molto forte alle spalle era chiaro sin dal giorno zero. Tuttavia, ieri sera l’ha dimostrato prendendoci per mano e catapultandoci nel suo vissuto – e passato - che di certo non è stato facile. Il padre e la madre, infatti, erano due tossicodipendenti e si sono conosciuti in comunità a San Patrignano, dove Letizia ha vissuto parte della sua infanzia. Ha perso il padre – con cui ha avuto un rapporto molto speciale – qualche anno fa e di lui conserva i suoi insegnamenti. A colpire profondamente è stato il modo in cui ha raccontato la sua storia, toccando il cuore di tutti con estrema delicatezza. Grandi emozioni durante l’abbraccio con la mamma in cui era racchiuso tutto l’amore (e la forza) che le tiene unite. Chapeau.

Anita Olivieri – voto 5

Continua la saga: in puntata “angioletti”, in settimana “arpie”; ieri sera abbiamo assistito ad un nuovo episodio. Così, ancora una volta, Anita in puntata sembrerebbe essersi rimangiata quanto detto su Heidi. Purtroppo il giudizio del pubblico spaventa (a volte i concorrenti dimenticano che i telespettatori possono seguirli costantemente sul canale 55 del digitale terrestre) tanto che alla domanda di Cesara: “Secondo te Heidi è una gatta morta?”, la risposta potrebbe aggiudicarsi il premio “arrampicata sugli specchi”: “Heidi è una ragazza attiva”. Insomma, viene da chiedersi: c’è aria di rivalità?

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 9

È bello vedere un conduttore entrare così tanto in empatia con i concorrenti e questo Alfonso lo sa fare davvero bene. Conosce le storie di ogni singolo inquilino e sa esattamente come tirar fuori il loro vissuto con una sensibilità che non è da tutti. A dimostrazione di questo, la voce rotta dal pianto nel raccontare la storia di Letizia.

Cesara Buonamici – voto 8

Ormai la Buonamici è perfettamente a proprio agio nel ruolo di opinionista e sembrerebbe proprio averci preso gusto. Sa essere tagliente e pungente al punto giusto, senza mai esagerare. Sorridente e disinvolta, è proprio quello che ci voleva in un reality come Il Grande Fratello.

Per il sesto appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.4% di share.