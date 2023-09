Grande Fratello 2023: la genuinità di Giselda voto 8, gli “eccessi” di Grecia voto 4.5

È andata in onda ieri sera, 15 settembre, la seconda puntata del Grande Fratello. Nel corso del secondo appuntamento del reality di Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha dato il benvenuto nella casa a ben 6 nuovi concorrenti. Si tratta di: Fiordaliso, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Heidi Baci, Ciro Petrone e Claudio Roma. Ancora incerte le sorti di Giampiero Mughini che si è limitato a fare soltanto una breve apparizione. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Vittorio Menozzi, Grecia Colmenares, Rosy Chin e Giselda Torresan. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesare Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della seconda serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 6

È la prima nuova concorrente della seconda puntata del reality. Entra nella casa del Grande Fratello vantando ben nove Festival di Sanremo; tuttavia, si definisce una persona normale, anche se cantante. “Ho tante cose da raccontare voglio che la gente capisca chi sono io”. Questo è il proposito con cui Fiordaliso inizia questa esperienza. I presupposti sembrerebbero esserci, adesso non ci resto altro che attendere per scoprire cosa ci riserverà.

Rosy Chin – voto 5.5

“Ti chiamo Susi” le dice la Luzzi, “A me piace Rosy”, le risponde piccata la chef dopo averle recitato dinanzi: “Specchio specchio delle mie brame chi è la più strega del reame?”. Tuttavia, in puntata – come spesso succede nei reality – all’allusione di Alfonso sul non rapporto idilliaco tra le due, Rosy ha immediatamente negato. Per sua sfortuna, però, la Luzzi l’ha nominata alla prima occasione e non è stata l’unica dal momento che Rosy è finita al televoto. Inutile dire quanto ci sia rimasta male soprattutto dopo avere cucinato per tutti dall’inizio del programma.

Paolo Masella – voto 6 +

Che Paolo fosse un buono lo avevamo capito sin dal minuto zero. “Voglio fare il Grande Fratello per non fare lavorare più mamma”. Così, si era presentato alla prima puntata. Un’impressione che ha trovato conferma nell’appuntamento di ieri sera, in cui sono emersi i valori in cui crede e la bontà d’animo che lo contraddistingue; a dimostrazione di questo, la voce rotta da un pianto sincero – a differenza delle molte lacrime di coccodrillo che spesso permeano i reality – quando parla dell’amore che nutre nei confronti della madre. Forse esagerata la nomination nei confronti di Giselda che, secondo Paolo, sarebbe troppo presa da lui.

Arnold Cardaropoli – voto 6.5

22enne, originario del Ghana, si trasferisce in Italia sin da piccolissimo dove viene adottato da una famiglia del Sud che, una volta scoperta l’esistenza del fratello ha deciso di prendere in affidamento anche lui. Arnold è un social media manager ed è molto attaccato alla famiglia; infatti, mamma Pina ha voluto fargli un particolare in bocca al lupo prima di varcare la famigerata porta rossa sbucandogli alle spalle. Per il momento sappiamo ancora poco. L’unica certezza? Un sorriso contagioso.

Giselda Torresan – voto 8

A metà strada tra Heidi ed Alice in Wonderland, Giselda - nata e cresciuta sulle montagne - si ritrova catapultata sotto i riflettori e prova l’ebrezza di fare la sauna per la prima volta; non sa nuotare, non ha mai preso un treno e non conosce il riso basmati. Ci si sorprende quasi nel sapere che è andata al cinema una sola volta (naturalmente per vedere Heidi). La conosciamo ancora poco, eppure sembrerebbe essere evidente la sua genuinità e la sua spontaneità.

Valentina Modini – voto 5

Arriva da un paesino situato tra due montagne sulle sponde del Lago Maggiore, Brovello Carpugnino, e “Lady Fagiana” sarebbe il suo alter-ego. Il motivo? Il fagiano sarebbe un animale semplice. Tuttavia si presenta con un vestito luccicante esclamando: “Soltanto per il fatto di essere nata sono unica. Io rappresento la normalità”. Forse, un tantino piena di sé.

Heidi Baci – voto 6

Dopo che Giuseppe Garibaldi ha conosciuto la sua Anita, anche Giselda ha conosciuto la sua amata Heidi. Di origine albanese, vive a Pescara e lavora nel mondo nautico. “Grande Fratello preparati perché sto arrivando”, queste le parole nel video di presentazione. Staremo a vedere.

Ciro Petrone – voto 6

Probabilmente i cameraman del Grande Fratello staranno già bloccando tutte le uscite. Chi mai si dimenticherà la corsa ad ostacoli sulla spiaggia in cui ha dribblato egregiamente gli operatori che cercavano di ostacolarlo nel tentativo di raggiungere la sua fidanzata a Temptation Island? Speriamo possa regalarci altri momenti “storici” della televisione italiana (considerando anche che in casa c’è Giuseppe Garibaldi).

Grecia Colmenares – voto 4.5

La “Cenerentola” di questa edizione. Nel video di presentazione ha più volte sottolineato di essere single, tuttavia, ha fatto in fretta a trovare una compagna all’interno della casa: l’aspirapolvere. Chiunque vorrebbe avere l’entusiasmo e l’energia che ha lei di pulire sin dalle prime ore del mattino. L’ossessione per le pulizie e l’esuberanza – a volte anche fuori luogo – hanno evidentemente infastidito gli inquilini della casa che con tutta risposta le hanno riservato ben 5 nomination.

Claudio Roma – voto 6

È l’ultimo concorrente a fare il suo ingresso all’interno della casa; giovane, ma con una storia molto forte alle spalle. Claudio, infatti, ha vissuto un periodo molto buio nel corso della sua adolescenza che lo ha portato a compiere degli errori che gli sono costati qualche giorno di carcere e tre mesi in casa prima di intraprendere il percorso di recupero per due anni. Sicuramente per lui quest’esperienza sarà un’ulteriore occasione di rinascita.

Massimiliano Varrese – voto 6.5

Poco protagonista nel corso della serata, ma nel momento delle nomination ci ha risparmiato la (spesso) finta indecisione dei concorrenti. Così, è apparso schietto e sincero quando ha nominato Beatrice Luzzi senza troppi giri di parole.

Alex Schwazer – voto 8

Dalla corsa olimpica al ballo è un attimo: così, nonostante l’apparenza “burbera”, il campione ha già dimostrato la voglia di non prendersi troppo sul serio e di volersi mettere in gioco insieme ai compagni. Ciò non toglie il “malessere” che porta dentro e che traspare quando alla domanda della Buonamici sulle possibilità di partecipare alle qualificazioni che gli consentirebbero di gareggiare alle Olimpiadi di Parigi 2024 risponde con molta schiettezza: “Normalmente 100, ma per il cognome che porto 30”.

Vittorio Menozzi – voto 4.5

“Te lo dico tremando e dopo avere pensato di nominare me stesso”. Inizia così la prima nomination di Vittorio. Capiamo benissimo che gli inquilini stanno insieme giorno e notte, ma qualcuno gli dica che per fortuna non sono in guerra. Tuttavia, dopo aver sottolineato la sofferenza per questa nomination, sferra il colpo contro Samira dicendo che ha bisogno di profondità intellettuale, quasi a dire che lei non ne abbia.

Beatrice Luzzi – voto 6

La scorsa puntata ci eravamo lasciati con un punto interrogativo: sapere se la Luzzi avesse portato un po' di Eva Bonelli nella casa del Grande Fratello. Sono passati soltanto pochi giorni, eppure già qualcuno la definisce “la strega” del reame. Infatti, è proprio lei a spezzare l’incantesimo dell’amore assoluto di Paolo, lasciando intendere che questo affetto così totalizzante può darlo soltanto una madre. In ogni modo, di una cosa siamo certi: la Luzzi non ha peli sulla lingua, anche a costo di essere pungente.

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 8

Lasciamogli fare il proprio lavoro. Per mesi abbiamo assistito a lamentale sul poco decoro e la cattiva piega che stava prendendo il Grande Fratello; adesso, invece, non accettiamo che il padrone di casa sottolinei la nuova direzione del programma, e riprenda i concorrenti per le parolacce. Insomma, non siamo mai contenti. Signorini può certamente dividere, ma di una cosa siamo sicuri: è una persona molto intelligente e sa esattamente quello che fa. Ricordiamoci che, in fondo, siamo in televisione.

Cesara Buonamici – voto 7.5

Di quel che se ne dica, la Buonamici con classe ed eleganza è lì per esprimere il proprio punto di vista. È per questo che senza sgomitare (non ne ha evidentemente bisogno) ha lasciato intendere quanto le nomination fatte a Giselda avessero sotto un pizzico di strategia e così, quasi infastidita da giustificazioni inutili, ha esclamato: “Lasciamole fare il suo percorso”.

Per il secondo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.1% di share.