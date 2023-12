Grande Fratello 2023, news e televoto: cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

Dopo una lunga settimana di assenza ritorna il Grande Fratello. Questa sera, sabato 23 dicembre, il “papà” di tutti i reality è pronto ad approdare su Canale 5, alle ore 21.25, con un nuovo imperdibile appuntamento. Così, Alfonso Signorini "varcherà" la porta rossa per scoprire insieme ai protagonisti di questa edizione qual è il sentiment a pochi giorni dal Natale all’interno della Casa di Cinecittà e, naturalmente, anche per affrontare alcune questioni salienti della trasmissione. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti più divertenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Cresce l’attesa per scoprire cosa ne sarà del destino della protagonista assoluta di questa edizione. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi che, nei giorni scorsi, è stata costretta a lasciare la Casa per motivi personali; probabilmente, stasera, sapremo qualcosa in più e, soprattutto, se deciderà (e potrà) proseguire o meno quest’avventura. Nel reality gli animi sembrerebbero essersi riscaldati; così, sono scoppiate scintille tra Rosy Chin e Rosanna Fratello, ma non soltanto, perché la chef è stata anche protagonista di un’accesa discussione con Federico Massaro.

Proprio quest’ultimo, in queste ore, ha manifestato espressamente il suo interesse nei confronti di Anita che, dal canto suo, pare avere una situazione molto complicata al di fuori della Casa tale per cui vorrebbe rimanere per il momento libera da qualsiasi legame sentimentale, oltre che aver spiegato di non essere interessata al modello. E ancora, Perla continua a parlare di Mirko, rivelando quanto in questi giorni stia sentendo particolarmente la sua mancanza.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto di sabato prossimo, rischiando così l’eliminazione. Tre gli inquilini in attesa del verdetto: Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Secondo i sondaggi, l'inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Marco; quello meno votato sarebbe Federico. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.