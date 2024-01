Grande Fratello 2023, news e televoto: cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, 15 gennaio, dopo una settimana di stop, ritorna in diretta su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, la 31esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto ad “aprire” le porte della Casa più spiata d’Italia per discutere insieme ai protagonisti di questa edizione delle dinamiche che hanno segnato questi giorni. Ad affiancare, come sempre, il padrone di casa, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta quelli più divertenti e piccati.

Le anticipazioni della puntata

Nonostante i buoni propositi al rientro di Beatrice Luzzi, in seguito alla morte del padre Paolo, la Casa sembra ormai essere spaccata in due. Così, da una parte c’è il team “capitanato” dalla regina di cuori, Beatrice Luzzi, e dall’altra quello che vede a capo una delle protagoniste assolute di questa edizione, Anita Olivieri. Molti i coinquilini che sembrano essersi schierati, ma qualcuno in particolare, Zia Fiorda, inizia a risentire di questa separazione. La stessa Fiordaliso che ha avuto qualche screzio con la Olivieri negli ultimi giorni.

E ancora, è tempo di incomprensioni tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera; nonostante i due, nella scorsa puntata avessero palesato reciproco interesse, ormai non fanno altro che discutere. Probabilmente, nella puntata di questa sera, scopriremo qualcosa in più. Ma non è finita qui, perché i dissapori nella Casa di Cinecittà sono sempre dietro l’angolo; questa volta è stato Vittorio a far perdere le staffe a Stefano a causa della mancata pulizia della cucina. Quest’ultimo, inoltre, continua a non trovare un punto di incontro nemmeno con Anita. Mirko Brunetti, nel frattempo, pare essere ancora infastidito dal comportamento di Giuseppe Garibaldi, sempre più vicino a Perla. Infine, grandi sorprese per Fiordaliso, che riceverà un'inaspettata sorpresa dal figlio, e per Anita che potrà riabbracciare il fratello Leandro.

Televoto e nomination

Grande attesa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality, rinunciando alla vittoria finale. Otto i concorrenti in attesa del risultato: Monia La Ferrera, Federico Massaro, Rosanna Fratello, Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Beatrice. Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Monia o Rosanna. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.