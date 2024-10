Grande Fratello, le pagelle: Enzo Paolo Turchi adorabile, Lorenzo Spolverato incommentabile

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 14 ottobre, è andata in onda su Canale 5 l’ottava puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Michael Castorino è il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello. Quattro i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato riceverà l’immunità.

Ecco le pagelle dell’ottava serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Enzo Paolo Turchi – voto 8

Dopo 42 anni, ci voleva il Grande Fratello per fare confessare ad Enzo Paolo Turchi in diretta nazionale la crisi con la moglie Carmen Russo. Ma non è tutto, perché dopo la rivelazione, è anche arrivata la gelosia. Il ballerino, infatti, in questi giorni ha manifestato una forte gelosia nei confronti di Carmen. Il motivo? La vicinanza a Clayton Norcross. Con grande tenerezza, in questi giorni insieme alla moglie nella Casa più spiata d’Italia, Enzo Paolo ha aperto il suo cuore rivelando le sue paure e le sue debolezze. È sempre bello vedere una persona adulta e matura mettersi a nudo ed esprimere le proprie fragilità. Nel frattempo, ringraziamo Enzo Paolo Turchi per essere un grande concorrente.

Lorenzo Spolverato – voto 4

“La svolta pro Helena che nessuno si aspettava”. Con queste parole, il padrone di casa, Alfonso Signorini apre il capitolo Spolverato. Prima Shaila, poi Helena, poi di nuovo Shaila e poi ancora Helena. Soltanto una settimana fa, era pronto a chiudere con la modella per “dedicarsi” alla conoscenza con l’ex velina. Adesso, a distanza di pochi giorni, è arrivato il riavvicinamento con la Prestes. Il motivo? Sarà forse l’evidente vicinanza tra Shaila e Javier? Che dire… le settimane passano, ma i dubbi sulla sua sincerità restano.

Helena Prestes – voto 6.5

O la ami o la odi. C’è poco da dire: Helena è un personaggio che divide, ma sulla sua schiettezza non ci sono dubbi. Va dritta per la sua strada, senza preoccuparsi dei contro e, per questo, il pubblico la ama tanto da essere salvata dal pubblico al televoto.

Shaila Gatta – voto 5

Ci risiamo. Dopo settimane di dubbi e incertezze, Shaila sembra essersi schiarite le idee: è interessata ad Javier e vuole lasciarsi andare. Arrivati a questo punto, ci auguriamo che questa sia la sua scelta definitiva, perché, altrimenti, il rischio è che perdi la sua credibilità.

Yulia Bruschi – voto 7

Alla fine, i nodi sono venuti al pettine. Yulia, che era entrata nella Casa più spiata d’Italia dicendo di avere una persona fuori, è sempre più vicina a Giglio. Non è un caso, infatti, che l’anello regalatole dal fidanzato sia “improvvisamente” sparito dal suo dito. Jessica la accusa di furbizia, ma tutto sembra tranne che questo. L’impressione è che l’attrazione sia forte e la complicità anche. Insomma, chi vivrà vedrà; per il momento apprezziamo quanto meno la sincerità di Yulia che, anche a rischio di perdere consensi, si sta mettendo in gioco, senza nascondersi dietro un dito.

Non è la Rai – voto 7.5

Dal successo alla vita lontana dai riflettori. Eleonora, Pamela e Ilaria sono entrate nella Casa più spiata d’Italia portando tantissima energia e freschezza. Nella puntata di ieri, ci hanno insegnato che, dietro ai loro sorrisi, ci sono tre importanti storie di vite. Tre donne che, dopo il successo di Non è la Rai, hanno dovuto reinventarsi e ricominciare da zero. Grandi emozioni per Ilaria ed Eleonora, la prima ha incontrato la signora Ausilia (di cui si è occupata per tanto tempo) e la seconda il marito Luigi e le figlie Karole e Marlene. Sicuramente esuberanti, sicuramente “pettegole”, ma almeno stanno vivendo un’esperienza da vere protagoniste e non da “fantasmi”.

Amanda Lecciso – voto 5

I primi segni di vita. La nostra cara Amanda, che fino a questo momento non ha spiccato per il suo carattere, sembra stia iniziando a prendere posizione. A farla scattare, la nomination di Helena che non sembra digerire la vicinanza della sorella di Loredana Lecciso a Lorenzo. Che Amanda si stia svegliando è un bene; un consiglio? Dovrebbe misurare le parole, considerando che definire “instabile” una compagna d’avventura, non è proprio una cosa carina.

Michael Castorino – voto

È il secondo eliminato di questa edizione (e non è una sorpresa).

Diciamocela tutta, non è stato un grande protagonista, non ha lasciato il segno e ha vissuto questa esperienza, senza mai lasciarsi troppo andare. Sicuramente una bravissima persona, ma

Per l'ottavo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.4% di share.