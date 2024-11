Grande Fratello 2024, le pagelle: Federica Petagna eterna indecisa, la forza di Yulia Bruschi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, martedì 19 novembre, è andata in onda su Canale 5 la tredicesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Luca Calvani è stato il preferito del pubblico. Cinque i concorrenti in nomination: Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato dovrà abbandonare la Casa.

Ecco le pagelle della tredicesima serata.

Luca Calvani – voto 8

Giustizia è stata fatta e Luca Calvani è stato il preferito del pubblico, vincendo il duello contro Lorenzo Spolverato che, nonostante abbia cercato di “sovrastarlo” tutta la settimana, non è riuscito nell’intento. L’attore non è stato soltanto il preferito del pubblico, ma si è anche lasciato andare al racconto di una parte del suo vissuto molto importante, facendosi portavoce di un profondo messaggio: l’amore vince su tutto.

Federica Petagna – voto 4

“Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me”, canta Annalisa nel tormentone Mon Amour. Un po’ il comportamento della nostra cara Federica all’interno della Casa più spiata d’Italia: prima ha baciato l’ex Alfonso, poi ha baciato il tentatore Stefano e, alla fine, ha trascorso la notte con D’Apice. Insomma, la chiarezza non sembra essere il suo forte. Stendiamo volentieri un velo pietoso sul confronto che l’ha vista protagonista con Antonio, mentre Alfonso – rivolgendosi a quest’ultimo - tuonava: “torna a fare i cornetti”.

Stefano Tediosi – voto 6

Mai consiglio fu più opportuno di quello del padrone di casa, Alfonso Signorini che, rivolgendosi a Stefano, ha commentato con ironia: “Tu a questo punto fai le valigie e te ne vai”. Il motivo? L’evidente indecisione di Federica che, dopo averlo baciato, passa la notte con Alfonso. Tuttavia, è difficile credere che l’ex tentatore prenda davvero in considerazione l’idea di abbandonare il reality, soprattutto visto il suo “evidente dolore” (accompagnato da un sorriso a 32 denti) nell’apprendere la notizia del bacio tra la Petagna e l’ex. A onor del vero, Stefano è l’unico a dire la verità, quando si domanda: “Ma dove mi sono cacciato?”.

Alfonso D’Apice – voto 5

Alfonso non ha ancora ben capito che l’unica cosa da fare è “scappare”. Dopo mesi di tira e molla, l’ex concorrente di Temptation Island dovrebbe comprendere che delle volte sarebbe meglio mollare la presa, piuttosto che tirarsi la zappa sui piedi. Così, in confessionale, dopo aver visto l’ex baciare Stefano, afferma sicuro di non essere dispiaciuto per i sentimenti che prova per Federica, nonostante la sofferenza. Arrivati a questo punto, le possibilità sono due: o entrambi stanno prendendo in giro mezzo Italia recitando un copione ben studiato, oppure Alfonso ha i prosciutti sugli occhi. Va bene che l’amore non è razionale, ma non dimentichiamoci che Federica, dopo essere uscita insieme a lui da Temptation Island, non è nemmeno tornata nella loro casa per correre “tra le braccia” di Stefano.

Yulia Bruschi – voto 8

Un momento profondo e toccante ha visto protagonista Yulia che, con molta sincerità, ha aperto il suo cuore, rivelando le difficoltà che hanno contraddistinto il suo passato. Per lei, l’abbraccio della mamma Daiami che è entrata nella Casa per darle forza e sostegno. Yulia è una concorrente molto forte e sta dimostrando che, anche senza sgomitare e senza ostentare, si può portare avanti una frequentazione. Un plauso, dunque, alla sua discrezione e a quella di Giglio che, con la stessa eleganza, sta approfondendo la loro conoscenza.

Lorenzo Spolverato – voto 4

L’esagerazione è la loro parola d’ordine quando si parla di Lorenzo Spolverato. Che si tratti di Javier, Luca, Shaila, Helena o chiunque altro, il concorrente è senza freni inibitori e usa un fare spesso aggressivo. Il pubblico chiede la squalifica e Signorini in maniera velata pare dare un ultimatum. Speriamo che Spolverato abbia colto il senso, altrimenti, a breve finirà fuori dalla porta rossa.

Tommaso Franchi – voto 7

Ha finalmente preso una posizione. Fino ad ora ha vissuto nella Casa cercando di defilarsi da qualsiasi querelle; nella puntata di ieri sera, invece, ha finalmente espresso la sua opinione.

Per questo, senza giri di parole, ha detto quello che pensava, scagliandosi contro Calvani e non esitando dall’apostrofarlo come stratega. Se la Spagna ha sortito questo effetto, rispediamolo subito lì!

Per il tredicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.4% di share.