Grande Fratello 2024, le pagelle: i dubbi su Jessica Morlacchi, la tenerezza di Clarissa Burt

Ieri sera, giovedì 19 settembre, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Cinque nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa: Helena Prestes, Iago García, Amanda Lecciso, Mariavittoria Minghetti e Michael Castorino. Otto i concorrenti finiti in nomination: Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, Ilaria Clemente, Jessica Morlacchi, le ex ragazze di Non è la Rai, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Il pubblico da casa eleggerà, tra i più nominati, i primi due concorrenti immuni di questa edizione per la prossima eliminazione.

Ecco le pagelle della seconda serata.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – voto 7

Un trio irrefrenabile quello delle ragazze di Non è la Rai, amiche da sempre. Nella serata di ieri, ampio spazio è stato dato ad Ilaria che, nel dicembre del 2000, a soli 24 anni, è stata colpita da un aneurisma. Proprio a questo proposito, dalla Casa più spiata d’Italia ha lanciato un messaggio molto importante: vivere la vita come si vuole e, soprattutto, quello di non giudicare mai le persone senza conoscerle. Per quanto esuberanti, ci piacciono.

Tommaso Franchi – voto 6.5

Non dorme perché vuole vivere al massimo la sua esperienza nel reality; come un bimbo al parco giochi, è emozionato per questa avventura e rimpiange il pranzo del martedì con la nonna. Tutto come previsto (almeno per il momento): un gigante dal cuore buono.

Clarissa Burt – voto 7.5

Una bellissima pagina di Grande Fratello. Chiamata nella mistery room, Clarissa ha aperto il suo cuore, rivelando cosa significa per lei l’amore e sostenendo che, nella vita, comunque vadano le cose ciò che è importante è amare. Un bellissimo messaggio, soprattutto se arriva da una persona matura come lei. Inutile dire, quanto il ruolo di Clarissa sia già ben delineato all’interno della reality e, non a caso, rientrata in salotto, abbracciando i compagni d’avventura, esclama: “Amori della zia”; insomma, zia Fiorda docet!

Jessica Morlacchi – voto 5

È davvero così o sta recitando il ruolo di un personaggio già visto e rivisto all’interno di un reality? È questo il dilemma. Simpatica, sorridente e sempre con la battuta pronta, pare essere alla ricerca dell’anima gemella all’interno della Casa più spiata d’Italia; sono trascorse poche ore dal suo ingresso nel programma, ma il suo preferito sembra essere Javier. Un consiglio? Seguire le dritte di Beatrice Luzzi: staccare il cervello e affidarsi alle sue sensazioni, ma soprattutto non forzare la mano: il troppo stroppia.

Shaila Gatta - voto 7-

Protagonista della serata – e non avevamo dubbi considerando che sin da subito si è fatta notare per il suo carattere forte – viene chiamata a colloquio da Alfonso Signorini nella mistery per raccontare le sue fragilità. “Siamo tutti estremamente fragili” afferma, facendosi portatrice di un importante messaggio: amare le nostre fragilità. Poi, si è lasciata andare al racconto del suo passato sul quale si era già aperto con Lorenzo. Proprio con quest’ultimo, infatti, sembra essere nata una certa complicità: sarà solo affinità o potrebbe diventare qualcosa di più? Chi vivrà vedrà.

Mariavittoria Minghetti – voto 6

Medico e specializzata in medicina estetica, Mariavittoria è una nuova concorrente del Grande Fratello. Vive da sola, ma con un aiuto per le faccende domestiche e, per questo, vorrebbe un cuoco nella Casa più spiata d’Italia. Con grande “furbizia” chiede scusa in anticipo per avere un “bel caratterino” e noi non vediamo l’ora di scoprirlo.

Michael Castorino – voto 5.5

Energico e frizzante, anche Michael è un nuovo concorrente “nip” di questa edizione. Nella vita organizza feste per bambini; adesso, vedremo se organizzerà le feste anche per gli inquilini a cui ha rotto i timpani, una volta entrato in Casa. Decisamente carico per quest’avventura, forse anche troppo.

Amanda Lecciso – voto 6

Entra nella Casa più spiata d’Italia, con un “asso nella manica”: essere la sorella di Loredana Lecciso. È proprio quest’ultima, infatti, a fare gli onori di casa nella seconda puntata del reality, dicendosi emozionata per la nuova avventura di Amanda. Spigliata e solare, sembra avere tutti i prerequisiti per una buona concorrente.

Enzo Paolo Turchi – voto 7

A 72 ore dal suo ingresso nel reality, ha già insegnato il Tuca Tuca al resto dei concorrenti e ha portato una ventata di leggerezza che speriamo non svanisca troppo rapidamente. Come dice Cesara Buonamici, all’inizio è tutto “baci e abbracci”; qualcosa, però, ci dice che Enzo Paolo rimarrà uno degli “intoccabili” tra gli inquilini, un po’ come Giampiero Mughini lo scorso anno.

Iago García – voto 6.5

Noto ai più per aver interpretato Don Olmo ne Il Segreto, arriva nel reality con un buon proposito: “Caro Grande Fratello, con te non avrò nessun segreto”. Vanta di avere una personalità unica e sembra avere già conquistato il cuore delle concorrenti con il suo sorriso e con il suo charme latino. Chissà se riuscirà a conquistare anche il pubblico, per il momento è promosso.

Helena Prestes – voto 6

Arriva dinanzi alla porta rossa con un sorriso smagliante e un bernoccolo in fronte, che si è procurata sbattendo prima di fare il suo ingresso. Helena entra dichiarando amore al Grande Fratello e noi, considerando la sua esperienza nei reality, siamo certi che darà del filo da torcere ai concorrenti.

Che dire, è proprio quello che ci voleva per iniziare a salutare i “baci e gli abbracci” dei primi giorni.

Per il secondo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.1% di share.