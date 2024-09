Grande Fratello 2024, le pagelle: Lorenzo Spolverato anche meno, l'emozione di Luca Calvani

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 23 settembre, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi sono stati votati dal pubblico come preferiti. Tre, invece, i concorrenti finiti in nomination: Yulia Bruschi, Ilaria Clemente e Iago García. Il pubblico da casa eleggerà il preferito, rendendolo immune dalla prossima eliminazione.

Ecco le pagelle della terza serata.

Lorenzo Spolverato – voto 4.5

Fin dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Lorenzo ha dimostrato di sapere esattamente cosa fare, cosa dire e anche il modo in cui dirlo. Non è un caso, infatti, che a 48 ore dall’inizio della sua avventura, “consolava” Shaila in sauna, guadagnandosi la prima clip del reality in prima serata. Proprio per non farsi mancare nulla, ha anche mostrato segni di gelosia nei riguardi dell’ex velina che, nel frattempo, gli chiarisce di essere soltanto amici. Adesso, va bene tutto, ma dopo una settimana parlare già della “paura di stare male” è un po’ troppo, soprattutto se anche con Helena si diverte a fare il latin lover. Anche meno.

Shaila Gatta - voto 5

Shaila Gatta e gatta ci cova. Il motivo? L’ex velina di Striscia la Notizia sa sicuramente come ci si comporta a favore di camera e, soprattutto, come attirare l’attenzione su di sé. D’altronde, è una ballerina, una conduttrice e ha partecipato anche ad un talent. Il volere giocare a fare la provocatrice fa parte della sua personalità e ne è perfettamente consapevole. Attenzione, però, a non tirare troppo la corda!

Helena Prestes – voto 6

È arrivata per rompere gli equilibri e questo lo potevamo prevedere prima del suo ingresso. Così, è entrata a gamba tesa nel triangolo Javier-Shaila-Lorenzo. Inutile dire che da Helena un po’ ce lo aspettavamo, è una provocatrice e ama giocare. Per il momento con Shaila sembrerebbe esserci affinità, ma noi stiamo aspettando con i popcorn il momento in cui tra le due “voleranno stracci”.

Javier Martinez – voto 5.5

Anche Javier sembra essere rimasto colpito da Shaila, tanto da rivelare di voler passare del tempo insieme all’ex velina che lo sta addirittura – a detta sua - “mettendo in difficoltà”. Peccato, però, che nel frattempo ci sia anche una grande complicità con Helen. Non sarà soltanto il desiderio di accalappiare clip in puntata?

Clayton Norcross – voto 6

Clayton Norcross, attore americano noto ai più nel nostro Paese per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, è l’ultimo nuovo concorrente - almeno per il momento – del Grande Fratello. Entra nella Casa più spiata d’Italia dichiarando di non avere difetti e noi siamo qui proprio per “confermare o ribaltare il risultato”.

Jessica Morlacchi – voto 6.5

È bastato poco per fare inasprire la nostra cara Jessica che, fino ad ora, è stata sempre attenta nel regalarci un sorriso. Il motivo? La querelle con Yulia che le ha fatto saltare i nervi, anche inaspettatamente e (forse) anche troppo. Sarà forse l’inizio della rivelazione della sua personalità? Tuttavia, per il momento (insieme a Tommaso) è la preferita del pubblico.

Luca Calvani – voto 7.5

Una bellissima pagina di Grande Fratello quella che ci ha regalato Luca, un concorrente che in una settimana è diventato un punto di riferimento per i compagni di avventura. Chiamato in mistery, l’attore ha affrontato un tema comune a tutti: la perdita di una persona importante, la cui presenza continua ad esistere nelle piccole cose.

Con grande tenerezza, si è lasciato andare, toccando il cuore del resto degli inquilini e del pubblico a casa.

Per il terzo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.5% di share.