Grande Fratello 2024, le pagelle: Lorenzo Spolverato “no comment”, Eva Grimaldi queen assoluta

Ieri sera, lunedì 23 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la diciannovesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Javier Martinez ed Helena Prestes sono stati i preferiti del pubblico. Quattro i concorrenti in nomination: Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Le Monsé e Zeudi Di Palma. Alla chiusura del televoto, nella prossima puntata di lunedì 30 dicembre, un concorrente verrà definitivamente eliminato dal reality.

Lorenzo Spolverato – voto 4

Mentre c’è chi lo descrive come un autore di un copione recitato male, il suo rapporto con Shaila sembra ormai essere giunto al capolinea. Spolverato appare più disorientato che mai, al punto da ammettere di non riuscire più a gestire le proprie energie, preferendo conservarle per sé. “Il film è finito”, sentenzia senza giri di parole Eva Grimaldi. Ma sarà davvero la conclusione definitiva? O ci ritroveremo di fronte all’ennesima crisi pronta a finire a tarallucci e vino? Nel frattempo, il comportamento di Lorenzo è un grande “no comment”.

Shaila Gatta – voto 7

Povera Shaila. Dalle stelle alle stalle: in un batter d’occhio, quello che lei considerava un amore autentico si è trasformato in una fonte di profonda delusione e sofferenza. Il motivo? La fine della relazione con Lorenzo, che ha ammesso di non sentirsi pronto per amare. Peccato, però, che questa consapevolezza sia arrivata solo dopo più di un mese. Un consiglio? Volta pagina e goditi al massimo quest'avventura.

Jessica Morlacchi – voto 5

Che cosa è successo davvero? È la domanda che tutti si stanno facendo. Jessica non smette di insinuare che tra lei e Luca Calvani ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia, ma continua a mantenere un atteggiamento ambiguo, senza mai esporsi del tutto. Forse è arrivato il momento di fare chiarezza: situazioni come queste richiedono una decisione netta. O si mette tutto in piazza e si svela la verità, oppure si sceglie il silenzio totale. Le mezze verità, alla lunga, non portano da nessuna parte e rischiano solo di stancare chi ascolta. Ieri sera pare aver messo un punto a tutta questa querelle. Sarà la volta definitiva? Ce lo auguriamo.

Javier Martinez – voto 8

Mentre Helena e Lorenzo lo accusano di incoerenza per il suo avvicinamento a Chiara, il pubblico lo premia eleggendolo come il preferito. Strano? Affatto. Il giocatore di pallavolo ha, infatti, dimostrato grande correttezza quando ha scelto di essere sincero con Helena, rivelandole senza mezzi termini di non nutrire per lei un interesse che andasse oltre l’amicizia. Una scelta che, lungi dall’essere incoerente, ha messo in evidenza il suo disinteresse nel cercare a tutti i costi clip in puntata, evitando l’epilogo che in tanti, purtroppo, ci hanno abituato a vedere: una storia fake.

Helena Prestes – voto 6.5

Dopo settimane di incomprensioni e beghe all’interno della Casa, Helena sembrerebbe avere trovato un equilibrio. Complice, l’ingresso e la conseguente vicinanza a Zeudi, la modella pare avere ritrovato il sorriso, facendo apparire le sue continue provocazioni un ricordo lontano. Non resta che sperare che questa tranquillità possa perdurare nel tempo.

Eva Grimaldi – voto 8

“Un bel copione, ma scritto male”. Con queste parole, la pungente Eva Grimaldi descrive senza mezzi termini il rapporto tra Shaila e Lorenzo, aggiungendo una centratissima osservazione: “L’amore vero è silenzioso”. L’attrice non ha dubbi: tra i due a mentire è Spolverato.

Tutto come previsto, Eva, entrata da pochissimi giorni, ha già portato una ventata di pepe al reality. Una presenza esplosiva che promette scintille.

Per il diciottesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.3% di share.