Grande Fratello 2024, le pagelle: la scelta (discutibile) di Eva Grimaldi, la schiettezza di Stefania Orlando

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, giovedì 13 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la ventitreesima puntata del Grande Fratello. Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso sono stati i preferiti del pubblico. Nove i concorrenti in nomination: Maxime Mbanda, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Alfonso D'Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Alla chiusura del televoto, nella prossima puntata di lunedì 20 gennaio, il concorrente meno votato dal pubblico dovrà definitivamente abbandonare la Casa del Grande Fratello. Ecco le pagelle della ventitreesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato – voto 6

“Come si può partire dicendo a una donna: ‘Io ti voglio portare fuori di qua, dritto nel mio cuore’, per poi arrivare, pochi giorni dopo, a dichiarare: “Ho sempre voluto che lei uscisse da questa Casa’?” Con queste parole Alfonso Signorini ha centrato perfettamente il punto, dando voce al pensiero di molti spettatori del reality. Lorenzo, d’altronde, fino ad ora, nell'esperienza di concorrente del Grande Fratello, non si è di certo distinto per coerenza, e la clip che ha riassunto il suo percorso nella Casa lo ha dimostrato in modo evidente. Detto questo, bisogna riconoscere che i rapporti evolvono, così come le persone. Per Lorenzo, una visita del tutto inaspettata, quella del “guru della moda”, che ha insinuato di aver avuto un flirt con lui. Una versione smentita categoricamente da Spolverato. La verità, probabilmente, non verrà mai a galla, ma una domanda aleggia nell’aria: A cosa è servito, al “guru della moda”, presentarsi al Grande Fratello?

Shaila Gatta – voto 8

Chapeau. Shaila, che fino a questo momento ci aveva abituati a scenate da Oscar, ha stupito tutti distinguendosi per un atteggiamento impeccabile durante la puntata. Prima di tutto, ha affrontato con maturità il video che riassumeva il percorso di Helena e Lorenzo nella Casa, inclusi i loro baci cinematografici; poi, all'arrivo del “guru della moda”, ha reagito nel migliore dei modi: con una risata, scegliendo di non perdersi in domande probabilmente inutili.

Luca Calvani – voto 6

Un coup de théâtre, come lo ha definito Signorini, ha visto protagonista Luca Calvani, quando ha lasciato la mystery room, trovandosi davanti Jessica Morlacchi, ancora una volta sul "piede di guerra". Il motivo? L’ex frontman dei Gazosa pretende spiegazioni sul perché Calvani abbia insinuato che sia stata lei a infilarsi nel suo letto. Adesso basta. Va bene che la loro presunta liason ha sollevato un mare di sospetti, ma è giunto il momento di chiudere il capitolo: Luca ha un compagno, e Jessica ha già preso la decisione di abbandonare il Grande Fratello.

Amanda Lecciso – voto 7

Protagonista di un acceso confronto con Jessica Morlacchi – tornata nella Casa per la seconda volta dopo aver abbandonato il gioco – Amanda si è ritrovata al centro di accuse di ambiguità e mancanza di presa di posizione. L’ex cantante dei Gazosa ha ribadito il suo disappunto per l’atteggiamento di Amanda, che sembra ormai vivere il suo Grande Fratello senza preoccuparsi troppo degli altri. Forse è proprio questo approccio a spiegare il motivo per cui il pubblico continua a premiarla.

Tommaso Franchi – voto 8

Che grande emozione! Tommaso è davvero un gigante buono, e basterebbe soffermarsi anche solo sull’abbraccio con mamma Ginevra – entrata nella Casa per trasmettergli tutta la sua vicinanza – per comprenderlo appieno. Un’anima gentile, capace di conquistare il cuore di tutti, sia dentro che fuori la Casa.

Bernardo Cherubini – voto 4

È al Grande Fratello, ma probabilmente nemmeno lui sa spiegare il perché. Bernardo Cherubini appare spesso fuori contesto, quasi estraneo alle dinamiche della Casa, e afferma di essere lì per cercare se stesso. Dichiara di dire sempre la verità, salvo poi ammettere che si tratta di una bugia. Insomma, la domanda resta: chi è davvero Bernardo Cherubini?

Stefania Orlando – voto 8

Finalmente abbiamo ritrovato la vera Stefania! Dopo settimane trascorse in sordina nella Casa, ieri sera ha finalmente tirato fuori le unghie. A scatenare la sua reazione è bastata una catena di salvataggio, in particolare quando la sua amica Eva Grimaldi ha deciso di salvare Alfonso “per dare spazio ai giovani”, ignorando lei. Stefania, senza pensarci due volte, ha perso la pazienza e non ha esitato a definire l’attrice una persona falsa. Insomma, un po’ di pepe non guasta mai, e la Orlando, quando si tratta di dire ciò che pensa, non è seconda a nessuno.

Eva Grimaldi – voto 5

Un gesto inaspettato ha visto protagonista Eva, che ha preferito Alfonso nella catena di salvataggio invece della sua amica Stefania, la quale non ha esitato a farle sentire il suo disappunto. La decisione di Eva ha sorpreso tutti, soprattutto per la motivazione, dal momento che ha dichiarato di voler dare spazio ai giovani.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: se davvero si tratta di fare spazio ai giovani,

Per il ventitreesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 14,8% di share.