Grande Fratello 2024, le pagelle: lo scivolone di Shaila Gatta, la determinazione di Stefania Orlando

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, giovedì 23 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la venticinquesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Il pubblico ha deciso di far rientrare in casa ben quattro concorrenti: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Eva Grimaldi e Iago Garcia; per Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, il pubblico ha riservato un bonus: una seconda “vita” qualora dovessero essere eliminati. Sei i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando; l'inquilino meno votato dal pubblico sarà eliminato nel corso della prossima puntata di lunedì 27 gennaio.

Ecco le pagelle della venticinquesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato – voto 7

Non è d’accordo con il ripescaggio degli ex concorrenti e ha il coraggio di ammetterlo, senza nascondersi dietro il finto buonismo che spesso regna nella Casa del Grande Fratello. D’altronde, Lorenzo non ha mai negato di amare il gioco e di volere arrivare fino in fondo. La sua peggior “nemica”? Helena che – naturalmente – è riuscita a rientrare in Casa; insomma, adesso ne vedremo delle belle. Per il momento, apprezziamo la sua schiettezza; un po’ meno l’aver violato il regolamento, controllando “l’engagment” di Tommaso quando era in Spagna. Tuttavia, considerando il “diluvio” di infrazioni di questa edizione, possiamo chiudere un occhio; d’altronde, il reality ha bisogno dei suoi protagonisti e Lorenzo, nel bene e nel male, è uno dei personaggi più carismatici e discussi di questa edizione.

Jessica Morlacchi – voto 5

Qualcosa non torna: è uscita dichiarando di non voler essere associata a Helena, e ora sembra volerla di nuovo in Casa. Così, quando Alfonso Signorini le chiede chi non vorrebbe con lei, risponde: “Helena, anche se non è vero”. Un’affermazione che lascia perplessi, soprattutto considerando quanto accaduto solo poche settimane fa. Forse Jessica, una volta fuori, ha avuto modo di osservare la popolarità di Helena e ha deciso di schierarsi dalla parte giusta: quella vincente.

Helena Prestes – voto 7

Tutto come previsto: Helena è rientrata nella Casa del Grande Fratello come concorrente ufficiale. Ad attenderla, però, un’amara sorpresa: la complicità tra Zeudi e Javier. Una vicinanza che ha – evidentemente – infastidito Helena, nonostante abbia tentato di nasconderlo dietro un sorriso. Un consiglio cara Helena? Concentrati su te stessa e lascia perdere queste querelle inutili: il gioco è appena ricominciato.

Zeudi Di Palma – voto 5

Prima Helena, poi Alfonso, poi ancora Helena e ora Javier. Adesso anche basta. Di Zeudi, invece, sappiamo poco o nulla: non si è mai aperta davvero con nessuno né l’abbiamo mai sentita esprimere un’opinione chiara sui compagni d’avventura. L’impressione è che la sua vicinanza a Helena sia più strategica che spontanea, utile a guadagnare spazio nelle clip. Lei insiste nel chiarire di provare un reale interesse solo per Helena, ma i dubbi restano.

Stefania Orlando – voto 8

Con classe ed eleganza, Stefania esprime la sua opinione e chiarisce a Shaila, senza giri di parole, di non apprezzare il suo comportamento. Non è nuova a questo tipo di confronti: Stefania non ha mai avuto remore nel dire ciò che pensa. Proprio per questo, in mystery, trovandosi faccia a faccia con una delle concorrenti più forti di questa edizione, dimostra ancora una volta il suo coraggio e la sua determinazione.

Shaila Gatta – voto 4

Che cattiveria. Davanti a Stefania, che si è limitata a esprimere la sua opinione su ciò che accade nella Casa, Shaila affonda il colpo andando a scavare nel passato della Orlando, con un velenoso riferimento al suo matrimonio finito male. Una caduta di stile evidente, seguita da un tentativo poco credibile di rimediare: “Scusa, non volevo intendere quello”. Ma chi ci crede? Come se non bastasse, Shaila incappa in un secondo scivolone durante le nomination, lanciando un commento al vetriolo a Stefania: “Spero di non arrivare così alla tua età”.

Eva Grimaldi – voto 6.5

Il pubblico ha scelto di concedere una seconda possibilità a Eva, che era stata penalizzata per il “tradimento” ai danni di Stefania Orlando durante la catena di salvataggio. Ora sta a lei dimostrare di meritarsela, cogliendo questa opportunità al massimo.

L’auspicio?e meno ai tentativi di volere andare d’accordo con tutti.

Per il venticinquesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.8% di share.