Grande Fratello 2024, le pagelle: lo show di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti vox populi

Ieri sera, lunedì 4 novebre, è andata in onda su Canale 5 l’undicesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente della Casa, Beatrice Luzzi. Iago García è stato definitivamente eliminato dal reality. Tre i concorrenti in nomination: Shaila Gatta, Mariavittoria Minghetti e Clayton Norcross. Alla chiusura del televoto, verranno decretati i due concorrenti preferiti dal pubblico.

Ecco le pagelle dell’undicesima serata.

Shaila Gatta – voto 4

“Come mai tu piangi sempre senza lacrime?”. Con queste parole, il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha messo un punto all’infinito monologo di Shaila che – durante il confronto con Mariavittoria – continuava a sostenere con fierezza la sua sincerità. La stessa sincerità che sembra vacillare considerando l’atteggiamento avuto con Javier. Ad ogni modo, ciò che non si riesce più a sopportare è l’ostentazione della passione con Spolverato in “tutti i luoghi, in tutti i modi e in tutti i laghi”.

Mariavittoria Minghetti – voto 8

Ci piace. Al suo ingresso nel reality, probabilmente, non le avremmo dato un centesimo; adesso, invece, le cose sono cambiate. Dritta e senza peli sulla lingua, Mariavittoria dice quello che pensa, anche a costo di perdere consensi dal pubblico. Così non esita ad andare contro Shaila e Lorenzo, definendo il loro comportamento uno show, oltre che una strategia a favore di telecamere.

Javier Martinez – voto 5

Javier il “riportino”. Da sedotto e abbandonato a “chiacchierone” è un attimo. Così, dopo aver preso un palo da Shaila – che, ormai, si gode la sua esperienza tra le braccia di Lorenzo – il pallavolista argentino si diverte a fare il porta e riporta di tutte le cose che l’ex velina di Striscia la Notizia gli avrebbe rivelato confidenzialmente sotto le coperte. Adesso, va bene la delusione; però, sarebbe meglio che, arrivati a questo punto, Javier si godesse la sua avventura, senza più parlare di Shaila.

Alfonso D’Apice – voto 6

Ci risiamo. Da Temptation Island al Grande Fratello. Alfonso, dopo l’esperienza all’Is Morus Relais, ha varcato la porta rossa, dove ad “attenderlo” c’era già la sua ex fidanzata Federica, concorrente dalla scorsa puntata. Alfonso promette di entrare nel reality senza aspettative, me l’impressione è che voglia riconquistare la sua ex. Ci riuscirà? Lo scopriremo solo vivendo, i popcorn sono pronti.

Lorenzo Spolverato – voto 4

“Ho voglia di mangiarla”: con queste parole Lorenzo descrive il suo rapporto con Shaila. Non c’è angolo della Casa in cui non ci siano i due intendi a baciarsi e a lasciarsi andare alla passione. Anche meno. Capiamo la voglia di stare insieme, ma a tutto c’è un limite, soprattutto se si è un reality in diretta 24 ore su 24. Come dice Beatrice Luzzi, c’è “un’esibizionismo spregiudicato”.

Federica Petagna – voto 6

Dopo Perla e Mirko, è la volta di Alfonso e Federica. Subito dopo Temptation Island, l’ex coppia partecipa al Grande Fratello. La prima ad entrare è proprio Federica che nel corso della settimana si è lasciata andare a momenti di nostalgia e sconforto. Adesso, è arrivato anche Alfonso. Ne vedremo sicuramente delle belle, per il momento, apprezziamo il rispetto con cui Federica ha parlato della loro storia d’amore.

Iago García- voto 8

Un grande peccato. Iago è il terzo eliminato di questa edizione del Grande Fratello; a gran sorpresa, il pubblico ha deciso che la sua esperienza nella Casa dovesse giungere al capolinea. Il motivo? Probabilmente, ha semplicemente pagato il prezzo di essere “nemico” di Lorenzo.

Iago avrebbe potuto regalare ancora pepe al reality dal momento che, sin dal giorno zero, non si è mai tirato indietro nell’esprimere la propria opinione. La sua schiettezza mancherà.

Per l'undicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.1% di share.