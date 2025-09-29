Grande Fratello 2025: al via una nuova edizione. Tutto quello che c'è da sapere

Il Grande Fratello 2025 riapre i battenti questa sera, lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5. Dopo 25 anni e 18 edizioni, il reality più longevo della televisione italiana torna con una formula rinnovata, una nuova conduzione e un cast ricco di storie da raccontare. Alla guida dell’edizione 2025, per la prima volta, c’è Simona Ventura, che promette una versione "leggera, divertente, ma anche profonda" del programma.

Un’edizione “back to the future”

SuperSimo non nasconde l’emozione e un pizzico di timore nel tornare alla conduzione di un reality show in diretta, a 14 anni dalla sua ultima esperienza con L’Isola dei Famosi: " All’inizio mi sono chiesta: sarà come andare in bicicletta? Ma ora sono carica a mille ", ha dichiarato.

L’intento di questa edizione, racconta, è quello di tornare all’essenza originaria del Grande Fratello, quando il programma era prima di tutto un esperimento sociale. Il cast sarà infatti composto da persone comuni, ma in linea con la società di oggi, radicalmente trasformata rispetto al 2000. " Oggi viviamo sui social, la percezione di noi stessi e degli altri è cambiata. Ma anche oggi il GF può rappresentare l’Italia, il momento storico che stiamo attraversando ", ha detto Ventura all'ANSA.

Non mancheranno momenti di leggerezza, ma anche spunti di riflessione: tra i concorrenti ci sarà, ad esempio, un giovane turco-siriano, che ha vissuto sulla propria pelle il dramma della migrazione e che rappresenta una delle tante storie forti scelte per questa edizione.

I concorrenti: sogni, sacrifici e voglia di riscatto

Il cast è stato selezionato per raccontare storie autentiche di resilienza, sacrificio e passione. Tra i primi nomi annunciati ci sono Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio Carotenuto, odontoiatra 29enne di Torre Annunziata. La parola d’ordine, quest’anno, è “ salmoni controcorrente” , come li definisce la conduttrice: " Sono persone che non hanno seguito la scia, non si sono adagiate nella comfort zone, hanno scelto la strada più difficile, inseguendo i loro sogni" .

100 giorni nella Casa più famosa d’Italia

Secondo quanto anticipato da TV Sorrisi e Canzoni, il Grande Fratello 2025 durerà 100 giorni. I concorrenti vivranno nella Casa sorvegliata 24 ore su 24, affrontando prove, nomination e dinamiche di gruppo fino alla finalissima che assegnerà il montepremi in palio.

Gli opinionisti: tre ex gieffini iconici

Ad affiancare Simona Ventura in studio, ci sarà un trio di opinionisti dal forte valore simbolico: Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione (2000), Ascanio Pacelli, tra i protagonisti più amati della quarta edizione, Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione e volto amatissimo dal pubblico. Un ritorno alle origini anche in studio, con tre ex gieffini che conoscono bene le dinamiche del gioco e sapranno offrire un punto di vista unico su ciò che accade nella Casa.

Dove vedere il Grande Fratello 2025

La prima puntata andrà in onda questa sera alle 21:40 su Canale 5, ma sarà possibile seguire il programma anche in streaming tramite l’app e il sito di Mediaset Infinity. Inoltre, per gli appassionati della storia del format, è già disponibile online il documentario “Grande Fratello - L’inizio”, che ripercorre i momenti indimenticabili della prima edizione del 2000.

Un reality che vuole ancora raccontare l’Italia

In un contesto sociale difficile, con crisi internazionali e tensioni che toccano tutti, Simona Ventura non ha dubbi sul valore del programma: " La Casa non sarà isolata dal mondo. Parleremo di quello che accade, anche se a modo nostro.

Il GF resta un luogo in cui si specchia l’Italia".

Con nuove regole, dinamiche inedite e uno sguardo più attento alla realtà, il Grande Fratello 2025 promette di essere un’edizione storica, capace di celebrare il passato e guardare al futuro.