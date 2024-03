Grande Fratello, finalissima anticipata. Ecco quando sarà

Il programma di Canale 5 da anni è uno degli show di maggiore successo delle reti Mediaset. Arrivato in tv più di 20 anni fa, il Grande Fratello ha cambiato più volte "vestito" e conduttore per cercare di catturare un pubblico maggiore e diversificato. Dopo l’idea di Pier Silvio Berlusconi di un Grande Fratello “meno trash”, l’edizione di quest'anno è stata più armoniosa rispetto alle precedenti, anche se non sono mancati i pettegolezzi, i litigi, gli amori e le separazioni. La prima puntata risale al mese di settembre e ancora oggi lo show è in onda con due puntate a settimana.

Nonostante inizialmente ci fosse l’intenzione di spingere il reality fino al mese di aprile, Alfonso Signorini rivela invece che la puntata finale andrà in onda prima del previsto. Dopo sei mesi, gli inquilini si preparano a lasciare la Casa poco prima di Pasqua. La scelta non è legata a nessun calo di ascolto. È in linea con l'idea del conduttore, che ha sempre voluto un Grande Fratello “big” ma non così dilatato come quello della passata edizione.

L’annuncio è arrivato proprio nel corso della puntata del 14 marzo, in cui Signorini rivela che lo show sta per concludersi. “ Posso comunicare ai ragazzi quello che ho detto al pubblico a casa? " chiede il conduttore. Si rivolge agli autori e, poi, si collega con la Casa e si rivolge ai gieffini. “ Stasera vi do una notizia che stavate aspettando – esordisce -. Vi dirò quando ci sarà la finalissima. Secondo voi, trascorrete le vacanze di Pasqua dentro o fuori? – domanda -. La finalissima sarà lunedì 25 marzo, quindi starete con i vostri cari. Infatti preparatevi che queste due settimane faremo tantissime eliminazioni flash, colpa vostra che siete arrivati in finale tutti insieme ”. La notizia è stata accolta con felicità da parte dei concorrenti. Un urlo liberatorio si espande per il salotto della casa più spiata d'Italia, dato che, dopo sei mesi, i gieffini finalmente potranno tornare alla loro vita di sempre lasciandosi alle spalle un'esperienza che, senza dubbio, difficilmente dimenticheranno. Ma chi arriva dunque in finale?

A giocarsi il titolo di vincitore del Grande Fratello al momento sono Beatrice Luzzi - scelta come prima finalista - e Rosy Chin. Restano ancora altri posti da occupare per coloro che vogliono conquistare il titolo. Non resta che aspettare e vedere cosa accadrà nella Casa.