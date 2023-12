Grande Fratello, il compleanno di Perla Vatiero e lo strano gesto di Mirko Brunetti

È sempre tempo di triangoli al Grande Fratello, in particolare quando si parla di Mirko, Greta e Perla. Così, a catturare l’attenzione dei fan in questi giorni è stato un inaspettato – e particolare - gesto di Mirko in occasione del compleanno della Vatiero. Inutile dire quanto in molti, soprattutto i più affezionati alla coppia “storica” Mirko-Perla (giunta al capolinea a Temptation Island, dove il marchigiano ha conosciuto la Rossetti), non aspettassero altro che il compleanno della giovane di Angri per capire se Mirko fuori dalla Casa di Cinecittà ne avesse approfittato per mandarle un segnale; tuttavia, dal canto suo, Brunetti ha deciso di sorprendere.

Il compleanno di Perla

Il 28 dicembre Perla ha compito 28 anni e nella Casa del Grande Fratello non sono di certo mancate le sorprese. Tra balli, musica, baci e abbracci con gli inquilini del loft di Cinecittà, Perla ha trascorso una serata circondata dall’affetto dei suoi compagni. Ma non è finita qui, perché ad augurarle buon compleanno, è arrivata anche la sorella Loana che, seppur fuori dalla Casa di Cinecittà, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla festeggiata, presentandosi con megafono e fuochi d’artificio. “Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo”, ha urlato tra le lacrime la concorrente dopo aver capito che a pochi metri di distanza c’era la sorella.

La dedica di Greta

Dopo l’uscita dal reality di Mirko, Greta e Perla sembrerebbero aver ritrovato un equilibrio, tanto che la Rossetti ha persino deciso di fare una dedica alla Vatiero per il compleanno. Su un cartellone con su scritti tutti i messaggi degli inquilini per Perla, sono saltate subito all’occhio le parole di Greta: “Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”. Parole che la festeggiata ha apprezzato, rispondendo immediatamente con un abbraccio.

Il gesto di Mirko

Riflettori puntati sul comportamento di Mirko. In questo giorno così importante, i fan non hanno potuto non notare il gesto di Mirko sui social; quest’ultimo ha postato una storia con un solo sfondo bianco. Il motivo? Un errore o una scelta mirata? A quanto pare, tutto avrebbe un significato preciso. Sui social, infatti, in queste ore sta girando un video dell’ingresso della Vatiero al Grande Fratello, in cui Mirko ha affermato: “Considerando che il tuo colore preferito è il bianco goditi quest’avventura”. Sarà, quindi, questo il vero motivo? Non ci resta altro che attendere per capire quali fossero le reali intenzioni di Mirko che, ormai, ci ha abituati a dei veri e propri colpi di scena.