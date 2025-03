Grande fratello, gettano il sale dopo il passaggio di Helena: scoppia il finimondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non smettono di far parlare di sé per i comportamenti controversi tenuti nei confronti degli altri concorrenti del Grande fratello. La loro relazione è stata un continuo tira e molla, soprattutto nelle ultime settimane, ma quando sono in pace, insieme i due diventano particolarmente repulsivi per il pubblico da casa. L'ultimo gesto è stato, ancora una volta, nei confronti di Helena Prestes, finita più volte nel loro mirino. Si ricorda solo qualche settimana fa la volontà di Spolverato di frullare la spazzatura della Casa per metterla in un bicchiere e farla bere alla modella brasiliana tra le risate di Gatta, che alcuni giorni fa aveva intuito che la vicinanza con il modello milanese non le avrebbe giovato per apparire simpatica al pubblico ma, comunque, ha deciso di continuare a portare avanti il rapporto.

Nella notte, Shaila e Lorenzo, subito dopo il passaggio di Helena, hanno gettato del sale per terra. La cena stava trascorrendo tranquillamente nella Casa, i concorrenti stavano mangiando e a un certo punto la brasiliana si è alzata per andare in cucina a prendere delle bruschette, che ha offerto a tutti i commensali, compresi Gatta e Spolverato. Subito dopo, la ballerina ha gettato un pizzico di sale dietro la spalla sinistra e subito dopo dietro quella destra, invitando il modello a fare lo stesso: " Ma porta fortuna? Ok, allora butto dietro tutto il barattolo ". I due poi hanno ridacchiato e la cena è proseguita. Ma sui social quel gesto ha scatenato un vespaio di polemiche perché, secondo tanti, sarebbe legato alla presenza di Helena. Nella superstizione italiana, con particolare diffusione in quella Campana, infatti, gettare un pizzico di sale dietro le spalle è un gesto comune per allontanare la sfortuna.

È considerato un potente strumento per allontanare il malocchio e le energie negative, perché si crede che il sale abbia la capacità di assorbire le vibrazioni negative, creando una barriera protettiva. " Ma davvero siamo ancora a questi livelli? ", si legge in uno dei messaggi esplosi sui social dopo la trasmissione di quel gesto.

Gettano il sale dopo che lei porta il pane? Ridicolo e offensivo

Pensare che un concorrente è stato eliminato per molto meno. E questi invece fanno superstizioni in diretta?

E ancora: "", "". Non manca chi ha difeso i due ma il tempismo di quel gesto, e i precedenti, non hanno convinto tutti che si sia trattato di una pura casualità. Anzi, tutt'altro.