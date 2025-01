Grande Fratello, Helena scrive ai fan: "Un sogno grazie al vostro affetto". La lettera completa

Helena Prestes

Helena Prestes è forse la concorrente che durante il tempo trascorso nella casa del Grande Fratello ha saputo fidelizzare un numero maggiore di seguaci. Brasiliana, provocatoria e mai accomodante, è spesso stata la centro di polemiche e di scontri, riscuotendo anche in questo modo la simpatia del pubblico. È uscita dalla Casa tra le polemiche dopo un televoto "punitivo" a seguito del tentativo di lancio di un bollitore contro un'altra concorrente. I suoi fan non hanno accettato l'eliminazione e ci sono state accuse di falsificazione del televoto, che ovviamente si è svolto regolarmente. Ne chiedono a gran voce il rientro nella Casa e lei, ora che la sua esperienza nel Grande fratello sembra essere definitivamente conclusa, anche a seguito dell'ultimo confronto avuto con gli ex coinquilini, ha voluto scrivere una lunga lettera da affidare ai social.

" Uscire dalla casa del Grande Fratello dopo 4 mesi intensi, pieni di emozioni, sfide e sentimenti indimenticabili è un'esperienza che non dimenticherò mai ", esordisce nel lungo messaggio, nel quale ci tiene a sottolineare che " ogni sorriso, ogni lacrima, ogni parola condivisa con voi mi ha permesso di crescere come persona e come donna ". Immancabile un passaggio sulla sua "truppa" o "brigata", come si fanno chiamare alcune sostenitrici della brasiliana, che hanno organizzato dei veri gruppi di sostegno per provare farla arrivare fino alla fine e vincere, così, il montepremi da 100mila euro. " Sono profondamente grata a chi ha creduto in me, a chi ha scelto di sostenermi e di inviarmi così tanto amore, dentro e fuori da quella casa. L'energia che mi avete trasmesso mi ha dato la forza di superare ogni momento difficile e non smetterò mai di dirvi grazie ", si legge nel passaggio maggiormente apprezzato dai suoi sostenitori.

Helena è nata in Brasile, è cresciuta " nelle periferie di San Paolo, in Brasile, con un sogno nel cuore e una valigia piena di speranza ". Com'è noto, quelle sono tra le zone più povere del Paese e dell'intero Sudamerica e l'ex concorrente sembra non voler dimenticare le sue rdici, per quanto difficili possano essere state. " La mia storia è la prova che ogni ostacolo può diventare un trampolino ", scrive ancora.

Parlo cinque lingue, ma c'è un linguaggio che supera qualsiasi confine: quello delle emozioni. E continuerò a raccontarlo, ogni giorno con voi al mio fianco

Poi, conclude con un piccolo momento di auto apprezzamento: "".