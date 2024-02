Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Il Grande Fratello raddoppia e, questa sera, torna con un nuovo attesissimo appuntamento. Così, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 36esima puntata del “papà” di tutti i reality che, ormai, va avanti da cinque lunghi mesi. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa di Cinecittà per capire come sono gli animi degli inquilini dopo la clamorosa eliminazione di Vittorio e, soprattutto, in vista del San Valentino. Ad affiancarlo, come ormai è risaputo, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

“Croce e delizia” è ciò che ci attende per il nuovo appuntamento con il reality di Canale 5. Così, cresce l’attesa per assistere all’ingresso di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello, dove ad attenderlo c’è la sua Perla. Ai due, infatti, come anticipato da Alfonso Signorini, sarà concessa la possibilità di trascorrere qualche giorno insieme. Tuttavia, a “rovinare” il clima di San Valentino sarà il momento dedicato a quanto accaduto qualche giorno fa – e di cui si è tanto dibattuto nella scorsa puntata – lo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi durante la gita al ristorante. A quanto pare, secondo l’attrice, nella Casa ci sarebbe un vero e proprio isolamento nei suoi confronti, tanto da essere volate parole grosse come “branco”.

Anche l’uscita di Vittorio pare aver sollevato tensioni e spaccature tra gli inquilini, stasera, dunque, scopriremo cosa sta accadendo agli equilibri della Casa. Non dimentichiamoci, però, che è San Valentino e così, Anita finalmente incontrerà il suo tanto chiacchierato e misterioso fidanzato Edoardo; una sorpresa molto romantica, invece, attende l’unica vera coppia di questo reality: Paolo e Letizia. Infine, scopriremo anche come sta il nostro caro Garibaldi che è uscito dalla Casa per alcuni controlli medici.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto di lunedì prossimo, rischiando così l’eliminazione. Tre gli inquilini in attesa del verdetto: Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Marco Maddaloni. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Beatrice; quello meno votato sarebbe Stefano. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.